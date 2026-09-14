Elche - Real Madrid: horario y dónde ver el partido de LaLiga por TV y en directo

El Real Madrid afronta este martes 15 de septiembre una nueva jornada de LaLiga EA Sports con una visita al Martínez Valero. El conjunto blanco se enfrenta al Elche en la sexta jornada del campeonato, en un partido al que llega después de recuperar la confianza con una contundente victoria ante el Rayo Vallecano.

Los de José Mourinho llegan al encuentro asentados en la parte alta de la clasificación, pero a tres puntos de distancia del Barça. El Real Madrid suma nueve puntos en las cuatro jornadas que ha disputado, con tres victorias y una derrota, y viene de golear 4-1 al Rayo en el Santiago Bernabéu. Kylian Mbappé sigue siendo el líder ofensivo del equipo una temporada más, aglutinando gran parte de los goles y las ocasiones de los blancos.

Jose Mourinho, durante la rueda de prensa previa al partido / Europa Press

El duelo en Elche supondrá una nueva prueba para un equipo que todavía busca alcanzar su mejor versión. Mourinho ha insistido en la necesidad de encontrar un mayor equilibrio y ha defendido la evolución de varios de sus futbolistas, entre ellos Vinicius y Arda Güler. El técnico portugués también ha advertido de la importancia de gestionar las cargas físicas en un calendario cada vez más exigente, por lo que podría haber rotaciones en el once.

En el otro lado estará un Elche que necesita reaccionar. El conjunto ilicitano se encuentra en zona de descenso después de un inicio complicado. Apenas suma un punto en las primeras cuatro jornadas y no conoce la victoria. El equipo dirigido por Martín Anselmi buscará dar la sorpresa ante uno de los equipos más complicados de toda la competición.

El horario del Elche - Real Madrid

El partido entre el Elche y el Real Madrid se disputará este martes 15 de septiembre a partir de las 21:30 horas en el estadio Martínez Valero. El encuentro corresponde a la sexta jornada de LaLiga EA Sports 2026/27.

Dónde ver el Elche - Real Madrid por TV y online

El encuentro entre el Elche y el Real Madrid podrá seguirse en directo en España a través de Movistar LALIGA, Movistar Plus+ y LaLiga TV Bar.

En SPORT ofreceremos toda la información del Elche - Real Madrid antes, durante y después del encuentro, con la previa, las alineaciones, el minuto a minuto, la crónica, las reacciones de los protagonistas y todo el análisis de un partido en el que el conjunto de Mourinho buscará sumar tres nuevos puntos antes del esperado derbi frente al Atlético de Madrid.