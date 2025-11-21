Elche - Real Madrid: horario y dónde ver el partido de la jornada 13 de LaLiga EA Sports

Finalizado el parón de selecciones, el balón vuelve a rodar en LaLiga con una jornada llena de partidos interesantes. Entre ellos, un Elche - Real Madrid en el que una de las revelaciones de la temporada se enfrentará al actual líder de la competición.

Los dos conjuntos se verán las caras en la jornada 13 del campeonato. Los de Xabi Alonso se mantienen líderes en la tabla, pero no pueden permitirse un respiro, ya que el Barça les pisa los talones y está situado a solo tres puntos. Antes de irse al parón, los blancos empataron contra el Rayo Vallecano en Vallecas, en un encuentro que dejó sensaciones amargas en el equipo y la afición.

Xabi Alonso en un entrenamiento del Real Madrid / EFE

Por su parte, el Elche de Eder Sarabia atraviesa una mala dinámica tras un inicio tan sorprendente como ilusionante en Liga. Ya son 5 partidos sin conseguir la victoria en Liga. La última fue hace casi dos meses, el 28 de septiembre, ante el Celta (2-1). En su último encuentro, empataron ante la Real Sociedad (1-1), quedándose a las puertas del triunfo con un penalti que anotó Oyarzabal en el minuto 89.

Horario y dónde ver el Elche - Real Madrid

El partido entre el Elche y el Real Madrid, correspondiente a la jornada 13 de LaLiga EA Sports, se disputará en el Estadio Martínez Valero el próximo domingo 23 de noviembre a las 21:00 horas. El encuentro podrá verse en Movistar Plus.

Antes de jugar el partido, el conjunto madridista ya sabrá el resultado del Barça - Athletic, que puede ser determinante en la tabla y que puede generar una presión añadida a los de Xabi Alonso de cara al partido ante el conjunto de Eder Sarabia.

Hasta el momento, el histórico de partidos sitúa al Madrid como gran favorito. Los blancos han logrado 38 triunfos ante el Elche, mientras que el conjunto franjiverde solo ha logrado 7 victorias. El resto de partidos entre ambos (12), ha terminado en empate.