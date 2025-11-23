Elche - Real Madrid, en directo: la previa, las alineaciones y el partido al partido de LaLiga en vivo

El Real Madrid visita al conjunto ilicitano obligado a puntuar para mantenerse al frente de la clasificación después de la goleada del Barça al Athletic Club en su regreso al Spotify Camp Nou (4-0). Los azulgranas suman 31 puntos, los mismos que el equipo de Xabi Alonso, aunque con un partido más. El conjunto merengue intentará aprovecharse de la mala racha de resultados del Elche, que ha encadenado tres derrotas y dos empates, que a pesar de todo se mantiene en una zona relativamente cómoda con 15 puntos.