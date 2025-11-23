En Directo
REAL MADRID
Elche - Real Madrid, en directo: la previa, las alineaciones y el partido al partido de LaLiga en vivo
Sigue en directo hoy en SPORT el partido de la jornada 13 de LaLiga 2025/26 entre el Elche y el Real Madrid
El Real Madrid visita al conjunto ilicitano obligado a puntuar para mantenerse al frente de la clasificación después de la goleada del Barça al Athletic Club en su regreso al Spotify Camp Nou (4-0). Los azulgranas suman 31 puntos, los mismos que el equipo de Xabi Alonso, aunque con un partido más. El conjunto merengue intentará aprovecharse de la mala racha de resultados del Elche, que ha encadenado tres derrotas y dos empates, que a pesar de todo se mantiene en una zona relativamente cómoda con 15 puntos.
El Elche - Real Madrid, al minuto
¡Hola a todos! ¡Bienvenidos a los directos de SPORT.es! Vamos a seguir al minuto el partido del Estadio Martínez Valero entre el Elche y el Real Madrid de la Jornada 13 de LaLiga 2025/26.
