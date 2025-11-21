Elche - Real Madrid: alineaciones probables para la jornada 13 de LaLiga EA Sports

Después de dos partidos consecutivos sin conocer la victoria tras caer en Liverpool y empatar en Vallecas, el Real Madrid de Xabi Alonso buscará recuperar la senda del triunfo para no perder el liderato en detrimento del FC Barcelona, que jugará antes ante el Athletic.

El conjunto merengue visitará el Martínez Valero para jugar frente al Elche de Eder Sarabia, uno de los equipos más de moda en España esta temporada, gracias a su buen inicio en LaLiga.

Sarabia, en una rueda de prensa / ECF

La enfermería de ambos conjuntos

En el choque ante los blancos, el conjunto local debería contar con prácticamente toda la plantilla disponible, para tratar de acabar con la mala racha de cinco partidos ligueros sin conocer la victoria. Los de Eder Sarabia se encuentran en la undécima posición, fuera de puestos europeos (donde llegaron a estar), pero con cinco puntos de margen respecto al descenso.

Las únicas dudas para el técnico ex del Andorra son Josan Fernández y John Chetauya, que entrenan al margen del resto del grupo, mientras que Pedro Bigas debería llegar sin mayores complicaciones, pues lleva días entrenando junto a sus compañeros.

Por su parte, el Real Madrid llega con ciertas dudas, ya que antes del parón perdió en Anfield y cedió puntos ante el Rayo Vallecano, lo que provoca que no cuenten con margen de error para mantenerse en la punta de la clasificación. Más allá de los últimos resultados, el ambiente en el vestuario no parece el adecuado, con polémicas entre el cuerpo técnico y algunos pesos pesados.

Para tratar de apaciguar las dudas y sacar los tres puntos el ex entrenador del Bayer Leverkusen llega con algunas bajas: Dani Carvajal seguirá fuera varias semanas más a causa de su operación de rodilla, igual que Antonio Rüdiger, todavía no recuperado de su lesión en el recto anterior. A estas ausencias, se suma la de Eder Militao, que sufrió un contratiempo físico en el aductor con Brasil en el amistoso ante Túnez.

Militao, de rodillas en el suelo / X

No fue el único susto madridista en el parón, pues Mbappé, Camavinga y Huijsen también regresaron a la capital antes de tiempo, aun cuando no se espera que ninguno de ellos se pierda el partido. Tampoco deberían perdérselo Courtois ni Valverde, que no fue con Uruguay por problemas físicos, aunque podría ser el momento de que el uruguayo rotara y entrara Trent Alexander-Arnold. Por último, Tchouaméni se mantiene como incertidumbre, pero el hecho de haber completado parte de los entrenamientos parecen indicar su disponibilidad.

Alineaciones probables

Elche: Iñaki Peña; Chust, Affengruber, Bigas; Núñez, Valera; Aguado, Mendoza, Febas; Rafa Mir, André Silva

Real Madrid: Courtois; Arnold, Asencio, Huijsen, Carreras; Tchouaméni, Camavinga, Güler, Bellingham; Mbappé, Vinicius