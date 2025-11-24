Cómo el Elche le sacó las vergüenzas al Madrid

El partido protagonizado por el equipo de Xabi ayer volvió a dejar muchos aspectos a cuestionar. Un encuentro en el que fue dominado en muchas fases del juego, se atascó cuando le toco hacerse cargo del balón, y, por ello, no obtuvo apenas ninguna ocasión en ataque. Únicamente el empuje y las individualidades puntuales evitaron que la calamidad fuese mayor.

EL ELCHE DESNUDÓ AL MADRID

Un duelo donde los entrenadores tendrían un gran impacto sobre el desenlace de lo que ocurriría en el verde, y, que Eder Sarabia consiguió llevárselo a donde él quería. Nuevamente, se mostró fiel a su idea (a diferencia de Xabi que innovó con el dibujo del 3-5-2) y jugar con naturalidad a lo mismo de siempre fue tan simple como clave para poder llevar el peso del partido. Un condicionante para el Madrid al que le obligaron correr detrás del balón, concretamente bajo el equilibrio sonoro controlado por Aleix Febas, jugador sobre el que pasó más veces el balón por sus pies y completó más pases que ninguno (65).

Eder Sarabia dialoga con Xabi Alonso en la previa del encuentro. / Alex Domínguez

EXPERIMENTO FALLIDO

Querer plagiar a tu rival tácticamente cuando no tienes el perfil de jugadores necesario para hacerlo es un error. Ayer Xabi Alonso se permitió pasar al 3-5-2, un sistema que requiere otra forma de jugar para alcanzar lo que deseas llevar a cabo, y que te obliga a buscar el perfil de jugadores con mayor capacidad para ocupar el puesto en lugar del perfil de jugadores más desequilibrantes o los que te gustarían. Un sistema en el que te desprendes de los extremos, seguramente la mayor fortaleza y amenaza con la que cuenta este equipo. Además, vistos los pobres 45 minutos del primer tiempo, decides no hacer cambios de inmediato y esperas hasta que llegue el golpe del primer gol en contra para reaccionar.

MAL RENDIMIENTO DE MUCHOS

Dejando a un lado los errores del entrenador, empieza a ser preocupante el nivel de algunos jugadores. Tanto, que cuesta creer que sean jugadores del Real Madrid. Jugadores como Rodrygo, Trent o Camavinga que se encuentran lejísimos del nivel que requiere ser jugador del Madrid. Desacertados en la toma de decisión, en baja forma física y cometiendo errores grotescos, como el perfil defensivo que escoge Trent para defender la acción del primer gol del Elche. Fallos acentuados para futbolistas de su calibre.

arnold en elche / Defensa Central

FALTA DE CREATIVIDAD

Uno de los motivos de la escasa producción ofensiva del Real Madrid fue la discreta participación de Jude Bellingham — quién fue de menos a más y terminó siendo determinante gracias a su gol y su asistencia provocados por el empuje de rebeldía— y el turco Arda Güler, quién comienza a estar un poco mimado por Xabi. Ambos, tuvieron una noche gris a la hora de fecundar pases o internarse en área rival, ni por conducciones ni por asociaciones lo hicieron posible.

Lo único que podría destacar positivamente Xabi Alonso es que el Madrid consiguió mantener el liderato y rascar, al menos, un empate. En un partido tan malo por su parte, y bueno por parte del rival. Aun así, la famosa ventaja de 5 puntos hasta no hace mucho tiempo, ya se ha reducido a 1 punto, y esta semana disputará dos encuentros difíciles ante Olympiacos y Girona a domicilio, de esos que se suelen dar por ganados, pero a la hora de afrontarlos no son nada sencillos.