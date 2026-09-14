Elche CF - Real Madrid: alineaciones probables de la jornada 6 de la Liga EA Sports

El Real Madrid afrontará este martes una nueva prueba a domicilio antes de cerrar la semana con el derbi ante el Atlético de Madrid. El conjunto de José Mourinho visitará el Martínez Valero con la intención de mantener sus buenas sensaciones después de la victoria ante el Rayo Vallecano (4-1), aunque con la obligación de gestionar los minutos de una plantilla que vuelve a acumular partidos.

El equipo blanco suma 12 puntos de 15 posibles después de cuatro victorias y una derrota, la sufrida ante el Betis. El triunfo ante el Rayo permitió recuperar sensaciones, aunque también dejó algunas dudas después de que el equipo bajara sus prestaciones tras una primera parte prácticamente sentenciada.

Arda Guler del Real Madrid CF pasa el balón durante el partido ante el Rayo Vallecano / Europa Press

Uno de los principales focos estará en Arda Güler. El turco comenzó el encuentro ante el Rayo en el banquillo, pero entró en la segunda parte y cambió el partido con su capacidad para generar juego. Mourinho reconoció su influencia y ahora todo apunta a que recuperará la titularidad en el Martínez Valero. La entrada de Güler podría devolver a Yan Diomande al banquillo después de que el fichaje más caro de la historia del club fuera titular por primera vez ante el Rayo.

Dudas en los laterales y el centro del campo

También existen incógnitas en los laterales. Trent Alexander-Arnold podría recuperar el puesto en la derecha después de que Dumfries fuera titular el sábado. En la izquierda, Cucurella apunta a regresar al once después de comenzar el último partido desde el banquillo.

La situación es diferente en el centro del campo. Valverde fue sustituido al descanso y podría tener descanso pensando en el derbi del próximo fin de semana. Camavinga y Bernardo Silva aparecen como alternativas, mientras que Tchouaméni sigue ganando ritmo después de su lesión y ya está en condiciones de volver a tener minutos importantes.

En ataque, en cambio, hay menos dudas. Bellingham, Vinicius y Mbappé apuntan de nuevo al once. Las bajas siguen siendo Mendy y Rodrygo, mientras que Militao ya ha regresado al trabajo sobre el césped y podría estar en condiciones de reaparecer después del parón de selecciones.

El Elche busca su primera victoria

El conjunto ilicitano llega al encuentro con necesidad de puntos. Después de cinco jornadas, todavía no conoce la victoria y suma dos empates y tres derrotas. El último empate ante el Athletic (1-1), sin embargo, dejó mejores sensaciones y permitió a los de Martín Anselmi cortar la dinámica negativa.

Matías Dituro da un pase largo durante el Elche-Real Sociedad. / Europa Press/David Rami

El técnico argentino mantiene su confianza en Dituro, que volverá a ocupar la portería pese a las dudas generadas en las primeras jornadas. En defensa, Anselmi podría apostar por una línea de tres centrales y dos carrileros, una estructura que ya ha utilizado y que volvió a aparecer como posibilidad en sus declaraciones.

Federico Redondo tiene un puesto prácticamente asegurado en el eje, mientras que Bigas, Chust y Lomónaco compiten por los otros puestos. Sangaré puede adaptarse a diferentes posiciones en función del dibujo, mientras que Revivo se perfila como el carrilero izquierdo.

En el centro del campo, Morcillo y Gonzalo Villar parten con ventaja para formar la pareja de medios. Por delante, las alternativas son mayores, con Buonanotte como uno de los jugadores llamados a tener protagonismo después de marcar de penalti ante el Athletic y la duda del nueve.

Alineaciones probables

XI del Elche: Dituro; Rubén Sánchez, Sangaré, Redondo, Chust, Revivo; Morcillo, Gonzalo Villar, Valera; Buonanotte y Fer Niño.

XI del Real Madrid: Courtois; Trent, Rüdiger, Huijsen, Cucurella; Camavinga, Bernardo Silva; Güler, Bellingham, Vinicius; Mbappé.