Pedro Martín enfría el optimismo: "El Madrid nunca ha remontado fuera de casa"

Tras el 0-2 del Bayern al inicio de la segunda parte, Juanma Castaño defendió que la temporada del Real Madrid no estaba ni mucho menos sentenciada.

Para el presentador, nadie en Europa descarta que el conjunto blanco pueda remontar el próximo martes en Múnich. Argumentó que el equipo de Arbeloa es especialmente peligroso cuando los partidos se descontrolan y se convierten en un intercambio de golpes, un escenario en el que el Madrid suele imponerse en la Champions.

Castaño insistió en que, si el Bayern se desordena en el Allianz Arena, el Real Madrid puede encontrar el contexto ideal para volver a competir por la eliminatoria.

La intervención de Pedro Martín: un baño de realidad

Sin embargo, el periodista Pedro Martín irrumpió en la conversación con un dato que cambió el tono del debate. "Cualquiera menos el Madrid, que no ha remontado una eliminatoria en Copa de Europa fuera de casa", afirmó con rotundidad. Y añadió que la única remontada europea del club blanco lejos del Bernabéu se produjo hace 56 años, en la Recopa de la temporada 1970-71, ante el Wacker Innsbruck.

Martín subrayó que, en Copa de Europa, el Real Madrid nunca ha logrado levantar una eliminatoria tras perder el partido de ida como local. Un registro que, según él, no puede ignorarse por mucho que el equipo tenga fama de sobrevivir en situaciones límite.

El precedente de Múnich y la racha histórica

El analista también recordó que las últimas visitas del Real Madrid a Múnich habían sido favorables, pero con un matiz clave: en todas esas eliminatorias el conjunto blanco ya había ganado el primer partido. Esta vez, la situación es distinta.

Además, destacó un dato llamativo: el Bayern no perdía contra el Real Madrid desde hacía 14 años, acumulando nueve partidos sin derrota, la peor racha de un equipo frente a otro en la historia de la Bundesliga.

Un debate entre la fe y la estadística

La conversación dejó dos visiones enfrentadas. Por un lado, la confianza en el ADN competitivo del Real Madrid en la Champions. Por otro, la contundencia de un dato histórico que nunca ha caído del lado blanco en circunstancias similares.

El martes en Múnich decidirá cuál de las dos lecturas se impone.