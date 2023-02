El fichaje fantasma del Madrid ante el Barça

Este jueves se juega el Clásico correspondiente a la ida de la Copa del Rey y hay un jugador que todavía no ha participado en ninguno El Barça cuenta con las importantes bajas de Lewandowski, Dembelé y Pedri para el encuentro

Este jueves se juega el primero de los tres Clásicos que tendrán lugar en un mes. Será a propósito de la ida de las semifinales de la Copa del Rey y los jugadores que participaran en el terreno de juego aún no están definidos. Lo que sí está casi asegurado es la no presencia de un jugador. Un jugador que lleva 4 años en el Real Madrid y que llegó con la vitola de estrella y que, aunque parezca extraño, todavía no ha disputado ni un solo minuto ante el Barça.

Es Eden Hazard. El futbolista belga, que llegó en 2019 procedente del Chelsea, llegó con el propósito de ser el jugador que por fin llenara el hueco que dejó Cristiano Ronaldo con su salida. Aún así, por lesiones, polémicas y mal rendimiento no ha participado todavía en ningún Clásico ni estando disponible.

Este jueves, todo parece indicar que tampoco será el momento de Hazard. El jugador belga no disputa ningún partido con la camiseta blanca desde el tres de enero ante el Cacereño, precisamente en la Copa del Rey. Por eso, pese a estar disponible para Ancelotti, no se espera su participación. Y menos ahora, que con la irrupción de Álvaro Rodríguez, tiene todavía menos hueco.