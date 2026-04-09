El efecto Arbeloa se desinfla

Mejor juego, peores resultados. Ese es el resumen del efecto Arbeloa en el Real Madrid. El técnico ha conseguido lo que no pudo Xabi Alonso, tener contentas a las vacas sagradas y mejorar la imagen con un fútbol más vistoso. Sin embargo, los resultados siguen defraudando y el Real Madrid va camino de otra temporada sin títulos.

Peor con Mbappé

Los mensajes de Arbeloa son menos realista que los de su antecesor. Empezó ilusionando al cambiar la actitud negativa de algunas de sus estrellas, como la de Vinícius y Bellingham. Su política es defenderlos y tenerlos contentos dándoles protagonismo rindan o no.

Lo cierto es que la mejor versión del equipo ha sido con Mbappé y Bellingham lesionados. Pero esos mensajes defendiéndolos empiezan a cansar al madridismo, harto de los adjetivos superlativos hacia sus jugadores lo hagan bien o mal como si no viera lo que pasa.

Racha rota

Los blancos enlazaron seis victorias consecutivas con cuatro excelentes partidos, los dos ante el City y los triunfos ante el Elche y el Atlético de Madrid. Pero llegó el parón de selecciones y el regreso no ha podido ser peor: 2-1 ante el Mallorca y 1-2 contra el Bayern. Y en ambos con el ‘gran’ Mbappé de titular cuando no estuvo en los cuatro anteriores.

Mbappé se duele / EP

¿Casualidad? Que se lo pregunten a Luis Enrique. Arbeloa ilusionó en ese periodo sin el francés, pero vuelve a ser cuestionado con un equipo que se desinfla. Tanto, que los datos del técnico salmantino son peores que los de Xabi Alonso e incluso entra en el top-4 de los peores arranques de entrenadores en el banquillo del Real Madrid.

Datos negativos

Arbeloa suma seis derrotas en 19 partidos, dos menos que Keeping (del 48 al 50), Molowny y Del Bosque, con ocho. Y cuatro más que Xabi Alonso, que perdió dos partidos de 19. El Madrid del tolosarra supera en todas las estadísticas a este de Arbeloa: sumó seis puntos más (45-39), cuatro goles a favor más (45-41) y siete encajados menos (16-23).

El gran éxito de Arbeloa es mimar a los pesos pesados para contentar a la directiva, en especial a Florentino Pérez, que prefiere ver a Mbappé de titular antes que a Brahim. El único motivo es que el primero quintuplica la venta de camisetas y atrae el triple de patrocinadores. Pero dejarán de llegar si el equipo sigue en caída libre por mucho que marque más goles que nadie.