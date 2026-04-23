Edwin Congo destapa la verdad de su fichaje: "Un niño escribió al Madrid para que me ficharan"

En su conversación con Josep Pedrerol en El Cafelito, Edwin Congo desveló una anécdota poco conocida sobre su fichaje por el Real Madrid.

Según relató, un chico de 14 años envió una carta al club recomendando su incorporación: "Un niño mandó una carta al Real Madrid después de un partido mío en la Copa Libertadores diciendo "hay que fichar a este hombre sí o sí". A él le pareció que ese jugador tenía que estar en el Madrid, pero en el Madrid ya estaban detrás de mí".

El primer gesto tras llegar a Madrid

Congo explicó que, una vez cerrado el acuerdo con el club blanco, quiso conocer personalmente al joven que había apostado por él sin conocerlo.

Ese encuentro fue su primera acción al aterrizar en la capital. "Me reuní con ese chico cuando vine a Madrid. Fue lo primero que hice. Fue ilusionante para él y para mí mucho más".

Lágrimas compartidas

El exfutbolista confesó que ambos se emocionaron al verse tras hacerse oficial el fichaje.

Para Congo, aquel gesto espontáneo del adolescente tuvo un significado especial: "Fue una persona que sin conocer dio un voto de confianza en mí para que el mejor del mundo me fichase; y las lágrimas se me salieron igual que a él".

Una historia que sigue conmoviendo

Años después, el relato continúa siendo una muestra del impacto que puede tener la pasión de un aficionado y de cómo un simple gesto puede marcar uno de los momentos más importantes en la carrera de un jugador.