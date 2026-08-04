Edu Peixoto, asesor de imagen de Vinicius: "No hay novedades sobre su renovación"

El futuro de Vinicius Jr. sigue generando rumores, aunque desde el entorno del futbolista niegan que exista una ofensiva del Arsenal. Edu Peixoto, asesor de imagen del brasileño y de Lucas Paquetá, aseguró en declaraciones concedidas a 365Scores que el club inglés "no ha presentado ninguna oferta oficial" por el extremo del Real Madrid.

Además, Peixoto también se refirió a la renovación del contrato del extremo, dejando claro que la situación sigue sin resolverse: "Por el momento, no hay nada concreto sobre el futuro de Vinicius en el Real Madrid y no hay novedades que reportar sobre la renovación de su contrato".

La renovación de Vinícius por el Real Madrid sigue estancada / EFE

Las declaraciones llegan después de que en los últimos días varios medios vincularan al Arsenal con un posible movimiento por el internacional brasileño. Sin embargo, el entorno del jugador insiste en que no ha existido ningún contacto formal entre el club londinense y el futbolista.

La renovación de Vinicius se ha convertido en uno de los asuntos más importantes del mercado para el Real Madrid. Aunque la voluntad de ambas partes es mantener la relación, el nuevo contrato todavía no se ha cerrado y eso ha alimentado las especulaciones sobre su futuro durante todo el verano.

Vinícius, en un entrenamiento con el Real Madrid / Real Madrid

Vinicius sigue siendo una de las grandes referencias del proyecto deportivo y la intención del Madrid continúa siendo ampliar el vínculo del brasileño y se reunirá con él en los próximos días para tomar una decisión definitiva. Por su parte, Peixoto aseguró a 365Scores que el extremo está completamente centrado en preparar la nueva temporada y que no presta atención a los rumores.

A la espera de novedades en las negociaciones con el Real Madrid, el mensaje del entorno del futbolista es claro. Según ellos, no existe ninguna oferta oficial del Arsenal y, por ahora, tampoco hay avances significativos respecto a su renovación.