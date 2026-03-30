Edu Aguirre desvela el único jugador del Barça que ficharía para el Real Madrid

Edu Aguirre protagonizó un encendido análisis futbolístico en el que comparó a varias figuras del FC Barcelona y del Real Madrid, dejando claro que, para él, no existe debate entre Vinicius Júnior y los jóvenes talentos azulgranas.

El tertuliano sostuvo que el brasileño ha demostrado un nivel competitivo que ni Lamine Yamal ni Raphinha han alcanzado, especialmente en los momentos decisivos.

La defensa del "mejor Vinicius"

Aguirre recordó el impacto de Vinicius en la Champions de 2022.

Subrayó que el extremo fue determinante en Anfield, Stamford Bridge, el Etihad y el Bernabéu, donde su capacidad para desbordar, frenar en seco y volver a arrancar lo convirtió en un tormento para cualquier lateral. Según él, ese nivel jamás se ha visto en Lamine Yamal, ni siquiera en sus mejores actuaciones.

Añadió que el joven culé aún no ha firmado una gran eliminatoria europea y que, por ahora, está lejos del rendimiento que Vinicius ofreció durante tres temporadas consecutivas.

Raphinha, un gran jugador pero no al nivel de Vinicius

El periodista también valoró a Raphinha, a quien calificó como un futbolista "buenísimo", aunque insistió en que Vinicius sigue siendo superior como jugador individual.

Para Aguirre, el brasileño del Madrid ha demostrado ser decisivo en dos finales de Champions, algo que coloca su techo muy por encima del de los extremos azulgranas.

La excepción que Aguirre sí ficharía

En medio de la comparación entre atacantes, Aguirre sorprendió al revelar qué jugador del Barça incorporaría sin dudarlo al Real Madrid.

Pedri fue el único nombre que mencionó, asegurando que lo ficharía "100%" y que sería "titularísimo" en el centro del campo blanco. Imaginó incluso un mediocampo formado por Valverde, Pedri y Tchouaméni, al que definió como una auténtica maravilla.

Para él, Pedri es una pieza que el Madrid no tiene y que encajaría de forma natural en el esquema del equipo.

Un debate que seguirá alimentando la rivalidad

Las palabras de Aguirre reavivan la eterna comparación entre las estrellas de Barça y Madrid, especialmente en un momento en el que el conjunto de Flick atraviesa un mejor funcionamiento colectivo.

Su defensa del nivel de Vinicius y su elección de Pedri como único fichaje culé abren un nuevo capítulo en la conversación futbolística.