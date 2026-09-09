Edu Aguirre señala el gran problema del Real Madrid: "No va a ganar títulos así"

El Real Madrid empezó la Champions con una victoria ante el Inter (2-1), aunque el partido volvió a dejar dudas y el Bernabéu no terminó demasiado satisfecho. El equipo de Mourinho se puso 2-0 por delante y parecía tener el encuentro controlado, pero el Inter reaccionó en la segunda parte y acabó apretando hasta el final, obligando a Courtois a intervenir en varias ocasiones para mantener la ventaja.

Los pitos volvieron a aparecer en la grada y esta vez no fueron solo para un jugador. Vinicius fue uno de los señalados, sobre todo cuando el técnico portugués decidió cambiarle en los últimos minutos, aunque Mbappé también recibió silbidos durante el encuentro.

Huijsen, sobre los pitos a Vinícius: "Él sabe lo que es el Real Madrid" / h

El ambiente que se vivió en el estadio fue uno de los temas que más se comentaron después del partido y Edu Aguirre habló de ello en 'El Chiringuito'. El periodista considera que la afición sigue demasiado pendiente de lo ocurrido durante las últimas temporadas y cree que el cambio que está haciendo el equipo también debería llegar a la grada.

"El Bernabéu es mi casa y lo será siempre, pero no entiendo al Bernabéu en este momento", aseguró Aguirre, que comparó la situación actual con la que había vivido el equipo anteriormente.

Según el periodista, Mourinho ha conseguido cambiar la dinámica del vestuario y los jugadores están mostrando otra actitud sobre el terreno de juego: "Mourinho ha hecho clic, ha cambiado y está en el Madrid positivamente pensando y gestionando el vestuario. Los jugadores también han hecho clic, se les ve correr y se les ve esforzarse".

Federico Valverde of Real Madrid CF celebrates after scoring his team's second goal with teammates during the UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1 match between Real Madrid CF and FC Internazionale Milano at Berabeu stadium on September 08, 2026, in Madrid, Spain. AFP7 08/09/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

El colaborador cree que los aficionados deberían dejar atrás lo ocurrido en los dos últimos años y dar una oportunidad al nuevo proyecto: "Creo que el Bernabéu tiene que olvidar los últimos dos años y tiene que cambiar el chip".

Edu Aguirre habló de la importancia que puede tener el ambiente del estadio durante la temporada y no dudó en relacionarlo con las opciones del equipo de conseguir títulos: "El Madrid no va a ganar títulos con el Bernabéu así. El Madrid no va a ganar títulos si a la mínima se está pitando".

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El periodista puso como ejemplo el inicio de temporada del equipo de Mourinho, que ha ganado cuatro partidos de cinco, y considera que los aficionados tienen que cambiar el chip si quieren apoyar al equipo.