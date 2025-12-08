Edu Aguirre pierde los papeles tras la derrota del Real Madrid: "Dependemos de que a chavales multimillonarios les apetezca jugar o no"

Nuevo tropiezo del Real Madrid. En esta ocasión, los de Xabi Alonso fueron incapaces de puntuar ante el Celta De Vigo, que sumó su cuarta victoria consecutiva lejos de Balaídos. La situación del Real Madrid empieza a ser insostenible, y el entrenador donostiarra está en la cuerda floja. Además, el partido contra el Manchester City podría ser determinante para su futuro dentro del club blanco.

La nueva derrota del conjunto de blanco está en boca de todos, y 'El Chiringuito', programa presentado por Josep Pedrerol, analizó la dinámica del Real Madrid. Uno de los colaboradores más contundentes con el equipo de Xabi Alonso fue Edu Aguirre.

El tertuliano del programa de Mega empezó comentando que la situación actual del Real Madrid es vergonzosa: "Son los 60 minutos más tristes y más lamentables que he visto en el Bernabéu en mi vida".

Por otro lado, quiso dejar claro que "Xabi Alonso es el máximo responsable", pues considera que "tiene a los jugadores mareados", debido a que no saben a qué están jugando y con posiciones extrañas. "Las alineaciones son raras y los cambios también", señaló en 'El Chiringuito'.

Xabi Alonso, durante el Real Madrid - Celta de Vigo / AP

También, apuntó a los futbolistas de la plantilla: "Dependemos de que a chavales multimillonarios les apetezca jugar o no". El principal motivo que mencionó es que el partido contra el Athletic de Bilbao no tiene nada que ver con el de ayer: "Parecen dos generaciones totalmente distintas".

"Lo que se ha visto en los primeros 60 minutos, y luego después de la expulsión de Fran Garcia, con diez jugadores, es otro partido. Dependemos de chavales multimillonarios, que trabajan dos horas al día, que se dedican a estar bien físicamente con la mejor tecnología para esos 90 minutos de partido", explotó el periodista en el formato de Mega.

El periodista no dio crédito: "¿Alguien me puede explicar cómo puede ser que hayan andado durante 60 minutos?".

Con un enfado morrocotudo, el colaborador de 'El Chiringuito' volvió a hincar en la herida: "Dependemos de chavales multimillonarios para que la afición del Real Madrid se vaya a dormir feliz o no. La mayor institución de la historia del deporte dependen de que a estos chavales les apetezca jugar o no".

Por último, Edu Aguirre alabó el trabajo de Hansi Flick a las órdenes del FC Barcelona: "Juegan mucho mejor que el Real Madrid".