Edu Aguirre y Josep Pedrerol estallan: "Los árbitros y el VAR han perjudicado al Real Madrid"

El Real Madrid está en cuartos de final de la Champions League tras imponerse al Manchester City en octavos. El equipo blanco volvió a demostrar su carácter en Europa, dejó fuera al conjunto dirigido por Pep Guardiola y este martes se enfrentará al Bayern de Múnich.

Tras un inicio de temporada muy movido, con cambio de entrenador incluido, el conjunto blanco atraviesa ahora una etapa de reconstrucción en la que intenta recuperar sensaciones, regularidad y confianza.

Edu Aguirre fue muy tajante en 'El Chiringuito' sobre la situación actual del Real Madrid: "Los árbitros, el VAR, el CTA y las circulares que llevan saliendo de vez en cuando, no se sabe cómo ni por qué, y lo hacen para protegerse a ellos mismos, han perjudicado al club".

El tertuliano aseguró que el partido más importante después de 'El Clásico', que se disputará el próximo 10 de mayo en el Spotify Camp Nou, era el del pasado sábado cuando jugaba el Atlético de Madrid-Barcelona.

Sobre ese encuentro, Aguirre apuntó que hubo "dos errores clarísimos": "El VAR entra, no se sabe para qué entra el VAR, y Busquets Ferrer, que yo pensaba que era buen árbitro, no tiene la personalidad suficiente para decir 'esto es roja'".

Además, contextualizó sus críticas recordando otras jugadas recientes, como la polémica del Rayo-Betis, en la que, según explicó, desde el Comité Técnico de Árbitros se indicó posteriormente que la acción debía sancionarse con tarjeta roja.

Noticias relacionadas

En el programa, Josep Pedrerol también hizo referencia a que, debido a unos errores del árbitro, sale beneficiado el Barça, y en consecuencia, perjudicado el Real Madrid: "La realidad es que el Madrid ha perdido La Liga por el VAR".