Edu Aguirre explota tras la derrota del Real Madrid en el Clásico y el perdón de los jugadores: "No tienen vergüenza"

La peor pesadilla del Real Madrid terminó convirtiéndose en realidad cuando su eterno rival, el FC Barcelona, se proclamó campeón de LaLiga tras imponerse por 2-0 en el Clásico disputado en el Spotify Camp Nou.

La derrota terminó de confirmar el desastre absoluto de una temporada marcada por los malos resultados, la inestabilidad y el caos dentro del vestuario. El club blanco vuelve a cerrar otro año sin títulos tras caer eliminado en la Copa del Rey, despedirse de la Champions League antes de tiempo y perder definitivamente la pelea por LaLiga.

Todo esto, además en medio de un ambiente cada vez más tenso dentro del vestuario, ya que en las últimas semanas las discusiones entre jugadores, los enfrentamientos en entrenamientos y la pelea entre Valverde y Tchouaméni han reflejado la fractura interna que existe actualmente dentro del conjunto madridista.

Durante el partido, Edu Aguirre ya mostró su enfado en directo en 'El Chiringuito' tras uno de los goles del conjunto azulgrana: "Un portero de 2 metros... El portero tiene que estar en su palo. No puedes comerte tu palo... No puedes".

El televisivo también cargó contra la actitud del Real Madrid en los primeros minutos del encuentro, dejando claro que para él el problema iba mucho más allá de la táctica: "¡Se los comen con patatas! ¡Por hambre, por ganas! Luego llegan los movimientos tácticos".

Sin embargo, el momento de mayor tensión llegó tras el pitido final. Conscientes de la mala imagen ofrecida y del complicado momento que atraviesa el club, los jugadores del conjunto blanco se acercaron a la grada visitante para pedir perdón a los aficionados desplazados.

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Fue entonces cuando Edu Aguirre explotó definitivamente en directo contra los jugadores del Real Madrid: "Ni una carrera se ha dado. ¿Y ahora pedís perdón? Qué vergüenza de equipo. Ni una carrera se han dado en 90 minutos. Ni una mala patada. No tienen orgullo, no tienen vergüenza. Acaba el partido y todos pidiendo perdón. ¡Venga anda!".