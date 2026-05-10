Edu Aguirre estalla contra Courtois tras el gol de Rashford: "No puedes comerte tu palo"

La tensión se disparó en El Chiringuito Inside después del gol de falta de Marcus Rashford que significó el 1-0 del Barça.

La acción, que sorprendió a Thibaut Courtois en su palo, provocó una reacción explosiva de Edu Aguirre en pleno directo.

El periodista no ocultó su enfado con la actuación del portero madridista y señaló directamente su colocación en la jugada. Mientras se repetían las imágenes del lanzamiento, Aguirre elevó el tono y criticó con dureza el error del guardameta.

"El portero tiene que estar en su palo"

Edu Aguirre fue contundente al analizar la acción del gol y responsabilizó por completo a Courtois del tanto encajado. El colaborador insistió en que un portero de su nivel y envergadura no puede conceder un disparo por ese lado.

"¡Qué te he dicho! El palo de Courtois. Un portero de 2 metros... El portero tiene que estar en su palo. No puedes comerte tu palo... No puedes", exclamó visiblemente indignado durante la retransmisión.

Las palabras del tertuliano generaron un intenso debate en el plató, especialmente por tratarse de uno de los futbolistas más determinantes del Real Madrid en las últimas temporadas.

Críticas a la actitud del equipo

Aguirre no se quedó únicamente en el error del portero. También lanzó una crítica general al equipo por la falta de intensidad y ambición en los primeros minutos del encuentro frente al Barça.

"¡Se los comen con patatas! ¡Por hambre, por ganas! Luego llegan los movimientos tácticos", afirmó, señalando que el problema iba más allá de los ajustes estratégicos.

El gol de Rashford desató un terremoto en el análisis posterior del partido y dejó una de las reacciones más encendidas de la noche en el programa.