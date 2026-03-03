Edu Aguirre desvela tensión en el vestuario del Real Madrid: "Un peso pesado da una voz, el otro se rebrinca y saltan chispas"

La temporada 2025/26 del Real Madrid está siendo complicada, con un vestuario tenso y resultados irregulares que han encendido todas las alarmas. La sensación es que el equipo no conecta, ni con su entrenador ni con una afición que empieza a perder la paciencia en el Santiago Bernabéu.

La última muestra de esa crisis llegó con la derrota ante el Getafe, un golpe que dejó muy tocado al madridismo. El Real Madrid ofreció una imagen plana, superado por un rival más ordenado y con mayor hambre competitiva.

Tras esto, las declaraciones de Edu Aguirre en 'El Chiringuito' han resonado con fuerza: "Casi que no me genera nada el Madrid. Es que casi me da un poco de pereza. Es una noche muy triste, pero no es solamente hoy, sino los últimos ocho meses. ¿Cómo se puede jugar tan mal al fútbol? ¿Cómo se puede generar tan poco con los jugadores que tienes? El Madrid juega muy mal y el Bernabéu se aburre. Tienes una plantilla buenísima y no juegas a nada".

Aguirre fue más allá y señaló directamente a la plantilla por la situación actual: "Los jugadores han dejado tirado a Ancelotti, a Xabi Alonso, y están dejando tirado a Arbeloa. Hay muchas estrellitas que hacen lo que les da la gana. Se creen que el club es suyo. Se creen que el vestuario es suyo y a la hora de la verdad, cuando tienen que currar y jugar al fútbol, no lo hacen. No dan la cara".

El tertuliano también desveló lo que, según le han contado, está ocurriendo en la intimidad del vestuario: "Yo pregunto: '¿pero no hay nadie que dé una voz? ¿No hay un líder? ¿Qué pasa en ese vestuario en el descanso o después de una derrota?' Y me dicen: 'Es que hay mucha gente con la piel muy fina'".

Según explicó, cuando algún peso pesado intenta alzar la voz, la reacción no es la esperada, y la falta de liderazgo está impidiendo que el equipo reaccione en momentos clave: "Un peso pesado da una voz en el vestuario: 'Oye, ¿qué está pasando aquí?, hay que hacer esto', y enseguida saltan chispas y 'tú más'. Es algo preocupante'".

"Que en un vestuario no haya dos o tres líderes que puedan poner las cartas encima de la mesa en el descanso o al final de un partido para que el resto diga 'ok, ¿en qué vamos a mejorar?’… No. Es todo como que si tú lo echas en cara, yo me rebrinco y hay una tensión rara en el vestuario", sentenció.