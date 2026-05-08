Edu Aguirre desvela los detalles de la pelea entre Valverde y Tchouaméni: "Medio inconsciente y sangrando"

Una nueva pelea en el vestuario del Real Madrid ha terminado de confirmar el clima de máxima tensión que se vive dentro del equipo blanco en este tramo final de temporada. Lo que comenzó hace semanas con pequeños roces y discusiones aisladas ha terminado convirtiéndose en un auténtico polvorín dentro de Valdebebas, con varios enfrentamientos entre jugadores y una sensación de falta total de control en el vestuario madridista.

Los protagonistas del último incidente han sido Valverde y Tchouaméni, que ya habían tenido un fuerte encontronazo en el entrenamiento del miércoles. El asunto no se solucionó, y la tensión aumentó todavía más durante la sesión del jueves, donde ambos volvieron a protagonizar varias acciones al límite hasta acabar enfrentándose también dentro del vestuario.

El episodio terminó con el centrocampista uruguayo sangrando tras golpearse contra una mesa y teniendo que ser trasladado a un hospital cercano para someterse a pruebas médicas.

Horas después, el propio Valverde publicó un comunicado intentando rebajar la gravedad de lo sucedido. El futbolista negó en todo momento una agresión directa por parte de su compañero y aseguró que "en ningún momento mi compañero me ha pegado y yo tampoco lo he hecho". Además, explicó que todo fue consecuencia de "la frustración" y del desgaste acumulado tras una temporada muy complicada para el conjunto blanco.

Sobre lo ocurrido habló también Edu Aguirre en 'El Chiringuito', donde desveló detalles muy duros de la escena vivida dentro del vestuario madridista: "Después de la pelea, el partidillo continúa. Se acaba el entrenamiento y primero hay un grupo reducido de jugadores que entran al vestuario, entre los que están Tchouaméni y Valverde", declaró, asegurando que el incidente se produjo antes de que entrara el resto de la plantilla.

Según afirmó el colaborador televisivo, varios jugadores y miembros del staff quedaron completamente impactados al entrar al vestuario y encontrarse la escena: "La persona que me lo cuenta llega después y ve a Valverde en el suelo, medio inconsciente, con una brecha en la cabeza y sangrando". Una versión que también reforzó José Luis Sánchez, quien aseguró que "la imagen es dantesca".

Edu Aguirre explicó cómo se produjo exactamente el accidente dentro del vestuario: "Tchouaméni viene muy caliente por lo que había ocurrido en el entrenamiento y empiezan otra discusión dentro del vestuario. Se agarran, se zarandean, gritan… y hay un momento en el que Fede Valverde cae y se pega en la cabeza con una mesa baja". El periodista añadió que el golpe fue "muy fuerte", hasta el punto de dejar al uruguayo "medio inconsciente y sangrando en el suelo".

El tertuliano explicó que se lo llevaron al centro médico de Valdebebas para ponerle puntos y que fueron los propios médicos del club quienes decidieron activar el protocolo hospitalario tras comprobar que Valverde tenía lagunas sobre lo sucedido: "Llegó a decir que hay momentos de los que no se acuerda porque fue un fuerte golpe". Tras realizarle un TAC, los médicos descartaron lesiones graves.

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Parte médico de Valverde

El Real Madrid emitió un comunicado oficial confirmando la apertura de un expediente disciplinario a ambos futbolistas. El club informó además de que Valverde sufrió un traumatismo craneoencefálico y deberá permanecer entre diez y catorce días de reposo, perdiéndose así el próximo clásico frente al FC Barcelona en el Spotify Camp Nou.