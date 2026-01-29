Edu Aguirre no deja títere con cabeza en este Real Madrid: "No estoy seguro de que Arbeloa esté capacitado"

La derrota del Real Madrid en Da Luz contra el Benfica de Mourinho ha hecho mucho daño en la capital española. Cuando pensaban que el equipo iba en dinámica ascendente y después de una semana escuchando que Arbeloa había dado con la tecla, la realidad les volvió a pasar por encima en forma de eliminación del top-8 de la Champions y obligándoles a jugar el repechaje en los dieciseisavos de final.

Por eso, tras la debacle en Portugal, en 'El Chiringuito' no podían estar más decepcionados y figuras como la de Edu Aguirre personificaban el sentimiento del aficionado medio del equipo blanco a estas alturas. Si hace unos días el nuevo entrenador era la clave del cambio de actitud de la plantilla, ahora ya no está tan claro que pueda remontar una situación en la que el pozo es muy profundo y cada partido provoca que la situación sea todavía más crítica.

Jude Bellingham durante el Benfica - Real Madrid de la Champions 2025/26 / AP

"Es una noche muy triste para mí porque hay una parte dentro que me dice que quizás hay que dejar de creer en el vestuario este año", arrancaba su 'speech' el colaborador del programa comandado por Josep Pedrerol, claramente decepcionado con la realidad del Real Madrid actual.

Tras varias semanas de desidia, apunta que no existe un solo problema: "No hay fútbol, no juega a nada", comenta, además de poner el foco sobre el entrenador. "Seguramente, Xabi Alonso no era el mejor, pero no estoy seguro de que Arbeloa esté capacitado, por experiencia", soltaba la bomba Aguirre.

Kylian Mbappé celebra el primer gol del Real Madrid en Lisboa ante el Benfica / MIGUEL A. LOPES / EFE

Respecto a los jugadores, tan solo salva a tres: Courtois, Asencio y Mbappé. De hecho, la actuación del portero ha sido alabada por muchos sectores de la 'caverna', resaltando que gracias al belga el marcador 'solo' se quedó en cuatro tantos y que si no podrían haber sido muchos más: "El partido era de 7 a 0", comentaba.

La principal diferencia de este equipo con otros es que en el pasado "los jugadores tenían carisma, carácter, narices, eran líderes y en los momentos importantes pedían el balón". Aguirre ve cierta relajación en la plantilla y se pregunta si "nos han estado engañando a todos" y si es que "no tienen hambre".

"Es una vergüenza, no me sale creer... ¡que es el Benfica!", se exaltaba durante su primera aparición en el programa del miércoles por la noche. "Te coge el Arsenal, el PSG, el Bayern en octavos, ¿y qué te hace?", centrándose en un potencial muy mal resultado en caso de enfrentamiento directo futuro.

Por eso, solamente salva a los tres jugadores mencionados: "Mbappé, que es el líder y lleva 36 goles, es el único que da la cara, y en el campo nadie... no puede ser", se expresaba el amigo de Cristiano. "No veo esa sangre en el ojo en los partidos de Champions", sentencia acerca de un equipo apático y que parece jugar "a lo que salga", por eso "ahora mismo estamos jodidos".