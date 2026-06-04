Edu Aguirre en 'El Chiringuito': "Riquelme tiene un acuerdo con Haaland y su padre está sufriendo presiones tremendas"

Las elecciones a la presidencia del Real Madrid siguen calentándose y una de las grandes bombas de las últimas horas la protagonizó Enrique Riquelme. Según explicó el empresario en 'El Hormiguero', en caso de ganar las elecciones, fichará a Erling Haaland.

Sus declaraciones han provocado un revuelo, ya que Fabrizio Romano difundió un comunicado del padre del futbolista y Rafaela Pimienta, su agente, negando la existencia de cualquier acuerdo con el candidato a la presidencia del club blanco.

"El padre de Erling Haaland, Alfie, y su agente, Rafaela Pimenta, aclaran las informaciones sobre un supuesto acuerdo con el Real Madrid. 'Todo es muy entretenido, pero NO es cierto. Deseamos lo mejor a ambos candidatos en las elecciones del Real Madrid'. Declaración exclusiva de Alfie Haaland y Rafaela Pimenta", publicó el periodista en la red social X.

Rafaela Pimenta, junto a Haaland y su padre Alfie / SPORT

A pesar de estas negaciones, Edu Aguirre explicó en 'El Chiringuito' que la operación está mucho más avanzada de lo que parece y afirmó que existe un acuerdo entre las partes para que el atacante del Manchester City aterrice en el Bernabéu si Riquelme se convierte en presidente.

"Me han dicho que hay un acuerdo total entre Riquelme, Haaland y su padre, aunque el empresario no ha hablado con Rafaela Pimenta, la agente del futbolista", aseguró el periodista. Además, aseguró que el candidato ya tiene decidido pagar la cláusula que tiene el delantero para salir del City.

El tertuliano también desveló que se habría producido una reunión clave para cerrar el acuerdo: "Tiene acuerdo con el padre y con el jugador y hubo un encuentro de los tres el sábado pasado en Marbella. Ahí se cierra todo. Es un pacto verbal y han seguido hablando durante toda esta semana", explicó.

Además, aseguró que tanto Haaland como su padre conocían de antemano los movimientos realizados por Riquelme y su entorno: "Sabían todo lo que iba a ocurrir en 'El Hormiguero'".

Edu Aguirre mantuvo su versión de los hechos y aseguró que el entorno del delantero está viviendo días de mucha tensión tras hacerse pública la información: "A mí me dicen que ha habido unas presiones tremendas y que el padre está con un ataque de pánico, de nervios, que el City le está llamando y está desbordado".

Noticias relacionadas

El colaborador insistió en que la operación sigue adelante y que las bases del acuerdo ya estarían cerradas: "En principio está todo ok, están los años de contrato acordados, el salario acordado. Haaland quiere ir al Madrid y si Riquelme es presidente, pagará la cláusula al Manchester City".