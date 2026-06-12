Edu Aguirre agita El Chiringuito: "Nos vamos a sorprender del Mourinho que va a venir"

Edu Aguirre reveló anoche en El Chiringuito que una fuente "muy cercana" a José Mourinho le ha trasladado que el entrenador portugués llegará al Real Madrid con una versión completamente distinta a la que se recuerda de su última etapa.

Una transformación profunda en el carácter, en la gestión y en la forma de relacionarse con el vestuario.

Un Mourinho más dialogante

Según Aguirre, Mourinho llega con la idea clara de gestionar una superplantilla. No quiere descartar a nadie de entrada, no pretende limpiar el vestuario ni señalar a jugadores desde el primer día. Su plan pasa por hablar con todos, observarlos en los primeros meses y evaluar su rendimiento antes de tomar decisiones.

El técnico, según afirma Aguirre, quiere mano izquierda, convencer, trasladar ideas y construir autoridad desde la cercanía. Pero sin perder su esencia.

La firmeza sigue intacta

Aunque parezca que llegue con un enfoque más calmado que en su etapa anterior, hay algo que no cambia: la disciplina.

Aguirre asegura que Mourinho no dudará en actuar si en septiembre u octubre detecta que ciertos jugadores no siguen sus directrices. "No le va a temblar el pulso", afirma.

El vestuario, que es un descontrol y lleva dos años sin títulos, necesita orden. Y Mourinho está dispuesto a ponerlo.

Obsesión por el trabajo

Otro punto que permanece intacto es su ética laboral.

Según Aguirre, Mourinho estará en Valdebebas a las 7 u 8 de la mañana, y habrá días en los que salga después de cenar o incluso duerma allí. Además, ya está eligiendo jugadores, en contacto con el staff y preparando su hoja de ruta.

No será el Mourinho conocido

Edu Aguirre remarca que esta versión no será la del final de su primera etapa en el Madrid, cuando señalaba públicamente a jugadores.

Ahora busca construir, no dividir. Pero mantiene la autoridad, la exigencia y la capacidad de decisión que siempre lo han definido.