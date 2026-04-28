Eder Militao, operado con éxito

El Real Madrid anunció este martes que Eder Militao ha sido operado con éxito de su lesión que lo mantendrá de baja al menos durante los próximos cinco meses. En un escueto comunicado publicado a través de sus redes sociales, el Real Madrid anunció: "Nuestro jugador Éder Militao ha sido intervenido hoy con éxito de la rotura del tendón proximal del bíceps femoral de la pierna izquierda. La operación ha sido realizada por el doctor Lasse Lempainen bajo la supervisión de los Servicios Médicos del Real Madrid. Militao comenzará en los próximos días su trabajo de recuperación".

Militao tuvo que abandonar el terreno de juego durante el partido del Real Madrid ante el Alavés por unas molestias en los isquiotibiales después de marcar un gol. Aunque en un principio se consideró que se trataba de una lesión de menor importancia, las pruebas realizadas en los días posteriores acabaron revelando una lesión en el bíceps femoral de su pierna izquierda.

Existía la opción de que el brasileño siguiera un tratamiento conservador de unas cinco semanas que le habría permitido forzar su reaparición e intentar participar en el Mundial 2026. Sin embargo, el riesgo de recaída y sufrir una lesión de mayor gravedad era muy grande. De ahí que el Militao optara por una solución más drástica pero con más posibilidades de éxito.

El handicap es que se espera que el brasileño esté unos cinco meses de baja, con lo que no regresará a los terrenos de juego, al menos, hasta el mes de septiembre. Un duro golpe para el jugador y un contratiempo de gran trascendencia para el Real Madrid pues Eder es su mejor defensa central. Su baja, unida a la salida de David Alaba y las posibles de Raúl Asencio y Antonio Rüdiger dejaría a Dein Huijsen como único jugador en nómina para esta demarcación en la plantilla merengue.

El doctor Lasse Lempainen es un especialista acreditado por cuyas manos han pasado muchos futbolistas de élite antes que Militao. En el caso del Barça, se sometieron a intervenciones quirúrgicas Mac André Ter Stegen (operado del isquiotibial izquierdo cuando estaba cedido al Girona) y Ronald Araujo (desinserción en el bíceps femoral), e incluso Lamine Yamal siguió esta temporada un tratamiento para combatir la lumbalgia que le penalizó durante la primera parte del curso.