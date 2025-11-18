Éder Militao se lesiona con Brasil... ¿por imprudencia de Ancelotti?

El central brasileño tuvo que retirarse lesionado este martes en la segunda mitad del amistoso de preparación para el Mundial de 2026 entre Brasil y Túnez, disputado en Lille, después de sentir molestias musculares en el minuto 60.

El zaguero abandonó el césped del Decathlon Arena cojeando y con gesto serio, tras pedir él mismo que se detuviera el juego cuando notó el pinchazo. La acción fue completamente fortuita: acababa de dar un pase cuando, de inmediato, solicitó a su compañero que enviara el balón fuera para poder ser atendido.

La escena no sorprendió del todo al cuerpo técnico brasileño encabezado por Carlo Ancelotti, porque Militão ya había dado un primer aviso en el arranque del partido. En los primeros compases del partido sintió un dolor que obligó al seleccionador a ordenar el calentamiento de un posible sustituto.

Aun así, el defensa decidió continuar y disputó el inicio de la segunda mitad… hasta que ya no pudo más. Con el debate abierto constantemente en el fútbol de selecciones sobre si se cuida a los futbolistas habrá que entender que es lo que ha llevado a participar en un encuentro amistoso al brasileño si había tenido ya un susto en el calentamiento.

Sobre el césped, Militão habló brevemente con los servicios médicos de la selección antes de marcharse cojeando hacia el banquillo. En su lugar entró Fabrício Bruno, central del Cruzeiro, con el marcador en ese momento en 1-1.

Tras el encuentro, el futbolista y el resto de internacionales regresarán a sus respectivos clubes, donde en el caso de Militão le esperan pruebas para determinar el alcance de la lesión en el adductor derecho.