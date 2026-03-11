Eden Hazard: "No me sorprendería que Vinicius se retirase con 30 años"

El exinternacional belga y ex jugador del Real Madrid Eden Hazard admira a Vinicius Jr., porque a su excompañero en el Real Madrid le gusta divertirse y jugar al fútbol, pero teme que el brasileño acabe colgando las botas a los 30 años debido a la presión extradeportiva que soporta.

"Tiene tantas cosas en la cabeza antes de un partido que a veces me digo: 'pobre'. Sabe que va a pasar por eso, que apenas ocurre nada a nivel de sanciones. Debe de ser una carga, no me sorprendería que a los 30 años dijera que se va, que deja el fútbol, porque en cualquier caso no cambia nada", dijo Hazard en una entrevista en la radiotelevisión pública RTBF. Vinicius disputa este miércoles la ida de los octavos de final de la Champions entre el Real Madrid y el Manchester City.

El excapitán de la selección de Bélgica, que se retiró como profesional a los 32 años, conoce bien al brasileño, con quien convivió cuatro temporadas en el vestuario del Real Madrid, aunque sólo jugaron 27 partidos juntos, y en ese tiempo se percató de que Vinicius es "fuerte mental y físicamente" por cómo gestiona la presión.

"Ahora se habla más de lo que hace o de lo que sufre que de lo que aporta sobre el terreno de juego. La gente olvida el jugador excepcional que es. A él eso debe pesarle. No debe de ser fácil ir a jugar un partido y pensar sólo en el fútbol", dijo.

Más allá de las polémicas en las que suele verse involucrado "Vini", Hazard encuentra similitudes entre su forma de entender el deporte y la del brasileño. "Es simplemente alguien a quien le gusta el fútbol, a quien le gusta jugar y que solo quiere divertirse. Un poco como me pasaba a mí cuando estaba en el campo", concluyó.

Si tuviera ocasión de darle un consejo, Hazard le recomendaría tener precaución. "Le diría: 'Ten cuidado'. Juega como quieres jugar, pero ten cuidado. La gente te está esperando, así que juega al fútbol, diviértete, haznos disfrutar a los verdaderos aficionados al fútbol. Cuando bailes, baila de cierta manera para que la gente te quiera. Ronaldinho también bailaba y no recuerdo haber visto todas estas historias", declaró.