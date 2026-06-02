Eden Hazard sorprende al mundo: se burla de sus fans y lanza su hamburguesa para el Mundial

La carrera de Eden Hazard fue una montaña rusa. El extremo belga era considerado uno de los jugadores más talentosos en banda izquierda y una de las grandes de los 'Diablos Rojos'. Todo el mundo recordará su etapa en el Chelsea y su famoso gol 'maradoniano' contra el West Ham en 2019.

Hazard dejó un gran recuerdo en Stamford Bridge. Disputó 245 partidos, marcó 85 goles y anotó 57 goles en Premier League. Levantó dos 'Premiers' y dos Europa League y una Copa de Inglaterra, antes de poner rumbo al Real Madrid, donde logró ganar la Champions, aunque con una participación prácticamente en la sombra. Su paso por España fue el principio de la decadencia del belga, donde apenas tuvo protagonismo, marcado también por su físico y lesiones.

Cuestionado por no cuidar su físico

Eden Hazard ha sido señalado en ocasiones por no seguir al pie de la letra ciertas normas de disciplina o protocolos del equipo, especialmente cuando era más joven. La historia más famosa relacionada con esto es la del partido de Bélgica en 2011, cuando fue sustituido y se fue a comer una hamburguesa durante el partido, lo que le valió una sanción de dos partidos por parte del seleccionador de entonces, Georges Leekens.

Hazard, un problema para el Real Madrid / AFP

Eso sí, no era un hábito regular. Fue más bien un hecho aislado que se volvió anecdótico y viral. No obstante, siempre se le han acusado de sobrepeso, a raíz del mal rendimiento sobre el césped en el tramo final de su carrera.

Una vez retirado, Hazard dedica su tiempo a llevar una vida sencilla y familiar. El exjugador ha confesado que ahora pasa gran parte de sus días disfrutando de sus aficiones, como el ciclismo y el vino, y ejerce como 'taxista' (según ha dicho en más de una ocasión con humor) llevando a sus cinco hijos a sus extraescolares. Es decir, una vida alejada de los focos.

Una iniciativa que va más allá de la comida rápida

Pero a falta de días para que se acerque el Mundial, ha aprovechado para lanzar una campaña de forma 'irónica', aunque real. Siguiendo el 'meme', ha lanzado su propia hamburguesa, denominada “The Eden”. La hamburguesa estará disponible en ciertos locales de la cadena 'Quick' en Bélgica, diseñada especialmente para la Copa del Mundo.

'De Eden', hamburguesa de Eden Hazard, exjugador del Real Madrid / Sport.es

Hazard ha hecho tres versiones. Una es de terrnera, y las otras dos de pollo y pescado, adaptándose a distintos gustos. Entre sus ingredientes destacan el queso cheddar fundido, cebolla frita, salsa andaluza y pan especiado andaluz, combinaciones que buscan reflejar tanto sabor como personalidad en cada bocado.

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Eso sí, Quick ha anunciado que una parte de los ingresos de 'The Eden' se destinarán al programa QuickFix, iniciativa enfocada en renovar campos deportivos en Bélgica y fomentar que surjan nuevos talentos futbolísticos, siguiendo los pasos del exmadridista. Un gran gesto a la altura de una leyenda del fútbol moderno.