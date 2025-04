El duro palo de Álvaro Benito al Madrid: "Aquí reina la anarquía y la desidia"

El exjugador y comentarista Álvaro Benito explicó de forma contundente lo que le ha sucedido al Madrid esta temporada. A Álvaro le cuestionaron sobre la reconstrucción del Madrid y señaló que más que fichajes, lo primero debe ser trabajar más: "¿La reconstrucción? Lo primero que hay que empezar es por el equipo. Se debe entrenar mejor y que esto se parezca a un equipo. Que presionen mejor, que se mejore en la construcción de los ataques y que eso permita buenas situaciones a los delanteros. Nada de esto esta trabajado", señaló en la 'Cadena Ser'.

Como ejemplo, Álvaro Benito indicó que la táctica ante el Arsenal en el Bernabéu fue nefasta y evidenció falta de ideas que facilitó el trabajo al rival: "Contra el Arsenal, en la vuelta, se tiraron 700 centros al área y todos estaban parados. No sé si esperaban que falleciera algún defensa para tener la opción de rematar. Así no se puede jugar".

Álvaro Benito apunto claramente al entrenador cuando aseguró que "este año el Madrid ha tenido problemas a nivel de organización. Es ciero que se ha lesionado gente y no han llegado sustitutos, pero no han funcionado como equipo. Si el Madrid hubiese funcionado como un bloque hubiese luchado por todos los títulos independientemente de las bajas. Les ha faltado ser un equipo como el PSG, el Arsenal, el Barça o cualquier equipo que desea ganar la Champions. Y así no se puede ganar nada".

El palo final fue el más contundente: "Igual se han pensado que este año ya estaba todo hecho y no se ha trabajado. Aquí reina la anarquía y la desidia. No luchan los balones aéreos, no hay agresividad, ni nada. Lo primero que debe hacer el Madrid es reconstruirse como equipo y eso solo se hace trabajando más y mejor para que esto no vuelva a suceder en el futuro".