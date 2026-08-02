Duro golpe para Athenea: tendrá que pasar por quirófano

Malas noticias para el Real Madrid femenino. Athenea del Castillo sufrió una fractura en la clavícula derecha durante el amistoso disputado este sábado frente al Madrid CFF y tendrá que pasar por el quirófano en los próximos días, tal y como confirmó el club blanco a través de un parte médico oficial.

La internacional española se lesionó en la primera mitad del encuentro tras una acción fortuita en la que se llevó un fuerte golpe en la zona del hombro. Aunque abandonó el terreno de juego por su propio pie, las pruebas realizadas posteriormente por los servicios médicos del Real Madrid confirmaron un diagnóstico más grave. "Tras las pruebas realizadas a nuestra jugadora Athenea por los Servicios Médicos del Real Madrid, se le ha diagnosticado una fractura en la clavícula derecha. La lesión se ha producido en el partido de esta tarde frente al Madrid CFF. Será intervenida en los próximos días".

Por lo que respecta al partido, el conjunto de Pau Quesada se impuso por 2-0 al Madrid CFF gracias a los tantos de María Méndez y Pau Comendador, en un partido en el que también debutaron varias incorporaciones estivales y en el que Athenea lucía por primera vez el brazalete de capitana.

Se trata de un golpe duro para Athenea, ya que vuelve a sufrir exactamente la misma lesión que hace dos años. En noviembre de 2024 ya tuvo que ser operada de una fractura en la clavícula derecha tras un entrenamiento, aunque entonces sorprendió con una recuperación mucho más rápida de lo esperado, regresando a la competición poco más de un mes después.

Athenea del Castillo tras marcar un gol / Real Madrid

En esta ocasión, los plazos todavía no han sido concretados por el Real Madrid y dependerán de la evolución tras la intervención. No obstante, las primeras estimaciones apuntan a que Athenea podría permanecer entre dos y tres meses alejada de los terrenos de juego, lo que comprometería su presencia en el arranque de la Liga F Moeve y en el inicio del curso.

La ausencia de Athenea supone un importante revés para el equipo blanco. Es una de las futbolistas más desequilibrantes de la plantilla y una pieza titular, además de una de las referentes del vestuario tras los cambios producidos este verano. Para ella el objetivo será tratar de repetir la recuperación milagrosa que protagonizó hace dos años recortando plazos.