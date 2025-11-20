Un duro final para un año conflictivo en el Madrid

Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, podrá alzar la tradicional copa de Navidad en diciembre contando el récord de ingresos para el ejercicio en curso (1.248 millones), los hitos recientes del Bernabéu como el partido de la NFL o hasta la Bota de Oro de Mbappé que el club celebró con fausto. Pero, a diferencia de en campañas anteriores, su brindis no estará acompañado de grandes logros deportivos colectivos que, en forma de trofeos, acompañan físicamente sus palabras.

Vallecas y Anfield cambiaron la tendencia

En 2025, el Madrid no ha alzado ningún título. Porque la Copa Intercontinental la logró en diciembre en Qatar y la Supercopa de Europa en un distante pasado verano que supuso el bautismo goleador de Mbappé. Desde entonces, se han vivido muchos episodios en Chamartín, donde todo va demasiado rápido. El que parecía un equipo perfecto, al que se sumaba uno de los mejores jugadores del mundo, ha terminado por evidenciar que el fútbol no es una ciencia exacta.

Mbappé y Xabi Alonso agradecen el apoyo de la afición madridista desplazada a Anfield / AP

Kylian ha terminado por erigirse líder, aunque más a base de tantos que de un modo efectivo en un vestuario que Xabi Alonso sigue sin dominar. El técnico vasco afronta el último de los bloques del año con las dudas generadas por el doble tropiezo en Vallecas y Anfield. Por eso, el tramo final del 2025 es tan importante para medir el crédito del Real Madrid, porque de los nueve enfrentamientos que le restan para terminar el año, seis tendrán lugar fuera del Bernabéu.

La primera salida se producirá este domingo (21:00 horas), a Elche. Un recién ascendido que está siendo uno de los equipos revelación de la temporada. Los de Eder Sarabia están situados a apenas tres puntos de Europa y no saben lo que es perder en el Martínez Valero. La siguiente parada tendrá lugar en El Pireo, contra Olympiacos, el miércoles 26. Un estadio siempre complejo ante un entrenador que conoce bien LaLiga como José Luis Mendilibar. Tras el tropiezo en Anfield, cualquier precaución es poca para seguir en el 'top 8'.

La visita del City de Guardiola, el gran examen

El 'tour' madridista tendrá como siguiente parada Girona, con el partido de Liga del 30 de noviembre en Montilivi (21:00 horas). Sin deshacer las maletas, los de Xabi Alonso tendrán que desplazarse hasta Bilbao para el duelo intersemanal contra el Athletic en San Mamés (miércoles 3, 19:00 horas). Otro de los desplazamientos que cualquier equipo anota en rojo, a pesar de que el regreso a la Champions de los de Valverde está dificultando su capacidad competitiva.

El tributo de los aficionados del City a Pep Guardiola en su parstido número mil. / EFE

El 7 de diciembre, al final el Real Madrid podrá regresar al Bernabéu para recibir al Celta el domingo 7 a las 21:00 horas. Un equipo que el curso pasado se lo puso difícil, sobre todo en Copa, tras una disputada y polémica eliminatoria. Ahí, los blancos encadenarán dos encuentros en casa, con Real Madrid - Manchester City del miércoles, 10 de diciembre, que supondrá un examen trimestral para Xabi Alonso. De las grandes pruebas que afrontará hasta final de año, esta es la más exigente.

Porque el triunfo en el clásico en el Barça no fue suficiente para validar la nueva manera de obrar de Xabi Alonso, como confirmaría la salida a Anfield. Fue una réplica del terremoto del Metropolitano, cuya onda expansiva llegó hasta Vallecas para dejar a los azulgranas a tan solo tres puntos de distancia, pese a su irregular inicio de curso. Por eso, el Alavés, siguiente rival tras la visita de Guardiola, estará muy atento a lo que suceda antes de recibir en Mendizorroza al Real Madrid.

El Bernabéu despedirá el año futbolístico, antes de convertirse en 'Mavidad', un parque temático navideño, recibiendo al Sevilla en el último fin de semana de LaLiga antes del parón festivo. Un enfrentamiento que los jugadores vivirán con el equipaje preparado. El fin de un 'bloque', como se afana en definirlos Xabi Alonso, de nueve duelos de los que dependerá un paso feliz o amargo hacia un 2026 cargado de desafíos para una entidad en la que cada partido se vive como una reválida.