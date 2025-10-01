Duro comunicado de Fede Valverde sobre su 'crisis' con Xabi Alonso: "Lo juro"

Fede Valverde quiso salir al paso de las informaciones que en los últimos días apuntaban a un desencuentro con Xabi Alonso y a su negativa a jugar como lateral derecho tras las numerosas bajas sufridas por los blancos en defensa.

El uruguayo, muy afectado, publicó este miércoles un comunicado en el que se muestra tajante: nunca se ha negado a ponerse al servicio del equipo y su relación con el entrenador del Real Madrid es buena.

Comunicado íntegro

"He leído varios artículos dañando mi persona. Sé que he tenido partidos malos, soy consciente. No me escondo y doy la cara. Realmente estoy triste. De mí pueden decir muchas cosas, pero bajo ningún punto de vista pueden decir que me niego a jugar. He dado todo y más por este club, he jugado fracturado, lesionado y jamás me he quejado ni he pedido un descanso.

Tengo una buena relación con el entrenador, la cual me hace sentir con la confianza de poder decirle cuál es la posición que más me gusta dentro del campo, pero siempre, siempre le hice saber que estoy disponible para cumplir en cualquier lugar, en cualquier viaje y en todos los partidos.

Dejé el alma en este club y lo seguiré haciendo, aunque a veces no alcance o no esté jugando como quisiera, lo juro por mi orgullo que jamás me rendiré y lucharé hasta el final jugando donde sea".

El desencuentro

No obstante, la realidad es tozuda y las declaraciones del propio Valverde no le dejan en muy buen lugar, ya que aunque no se negó per se a jugar en la defensa como hizo en determinados momentos la temporada pasada como Ancelotti, sí que dejó claro ante los micrófonos que prefería seguir teniendo minutos en su posición, unas declaraciones que se alejan de lo que se espera de actitud en uno de los capitanes:

"He tenido muchas conversaciones con el entrenador y él sabe lo que yo realmente quiero. Creo que merezco seguir teniendo oportunidades en mi posición, creo que lo estábamos haciendo bien y llevamos muchos partidos ganando", declaró tras el partido ante el Marsella en Champions.

Sin minutos ante el Kairat

En la previa del segundo partido de la fase liga, Valverde quiso matizar sus palabras asegurando que estaba a disposición de lo que necesitara Xabi: "Aprendo la posición nueva si hace falta. No me siento cómodo porque no crecí jugando ahí. Me cuestan cosas, como cerrar atrás en defensa. Intento mostrar actitud y por eso las cosas me van bien ahí. Crecí en el medio, aprendí mucho ahí de muchos jugadores. Pero de lateral me ha ido bien, y estoy para lo que necesite el entrenador", sentenció.

Ante el Kairat Almaty, finalmente, el uruguayo no disputó ni un minuto pese a estar disponible, pero es que incluso no participó en ninguno de los rondos previos con el resto de suplentes, y eos que venía de hablar en la previa del partido, algo que venía siendo sinónimo de titularidad con el tolosarra en el banquillo:

"Es una decisión que estaba tomada, Fede siempre está dispuesto donde se le necesite, es un jugador muy generoso, con buena predisposición y si el partido lo hubiese necesitado hubiera jugado, como Carreras. El partido estaba enfocado, hay que dosificar esfuerzos, venían de jugarlo casi todo y es una decisión de ese tipo", justificó el entrenador del Real Madrid.