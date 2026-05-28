Duro comunicado de Enrique Riquelme atacando a Florentino Pérez: Anas Laghrari, el Barça...

Guerra total en las elecciones a la presidencia del Real Madrid. Después de las acusaciones de Florentino Pérez a Enrique Riquelme durante la presentación de su candidatura, el CEO de COX ha decidido contestar mediante un duro comunicado oficial de su candidatura.

Si bien este miércoles Riquelme no quiso entrar en guerras directas, el empresario se ha visto obligado a contestar después de las palabras de su rival en los comicios, lanzando preguntas incómodas sobre Anas Laghrari, las ayudas al Barça y lo que está pasando dentro del club.

Presentación de la Ciudad del Socio por parte de Enrique Riquelme / Fermín de la Calle

Comunicado completo de la candidatura de Enrique Riquelme

El Real Madrid merece mucho más que ruido, mentiras, bulos interesados y campañas de difamación entre madridistas que comparten un mismo amor por el club y que jamás deberían utilizarse para limitar la democracia en el Real Madrid. En las últimas horas hemos visto con tristeza cómo el Sr. Florentino Pérez y personas de su entorno más cercano, han optado por la descalificación personal y la tensión en lugar de favorecer un debate sereno, elegante y a la altura de la mayor institución deportiva del mundo.

El señor Florentino Pérez difundió informaciones que son total y rotundamente falsas, apoyándose en publicaciones por las que el propio medio ha pedido disculpas a esta candidatura y que ya han sido rectificadas por el propio medio porque habían recibido información falsa e interesada. De hecho, la operación a la se hace referencia se financió con una emisión de bonos corporativos en el mercado estadounidense de 2.000 millones de dólares al 7,25% y supuso un hito para la historia de emisiones en América Latina, con una demanda por valor de 8.000 millones de dólares.

Florentino Pérez, en la presentación de su candidatura / Florentino2026

De nuevo y por tercera vez en apariciones públicas, resulta inaceptable la actitud y las formas de Florentino Pérez, poniendo en duda la limpieza y la legitimidad de nuestra candidatura, pese a que ha sido proclamada válida por la Junta Electoral conforme a los Estatutos y a las Normas Electorales del Club. Por todo ello, queremos comunicar a los socios:

La candidatura está liderada por Enrique Riquelme, avalada directamente con su patrimonio personal y está validada por la Junta Electoral. Cualquier insinuación sobre personas vinculadas, quien debería explicarlas es el propio Florentino Pérez tras 20 años en el poder, incluyendo una explicación detallada de la vinculación de sus familiares y amigos en el circuito de dirección e intermediación del club.

en el circuito de dirección e intermediación del club. En la etapa que menciona Florentino Pérez sobre Ramón Calderón, Enrique Riquelme tenía 15 años. El único miembro de la candidatura que formó parte de aquella época es el Sr. Antonio Medina , pero el Sr. Pérez olvidó mencionar que también ha sido miembro de su dirección en la Fundación Real Madrid hasta la semana pasada y que dimitió para sumarse a nuestra candidatura. Así mismo, en nuestro equipo participa el Sr. Juan Mendoza, hijo del Presidente Ramón Mendoza, que formó parte de la Junta del Sr. Calderón y dimitió por discrepancias con el ex presidente a los 3 meses.

, pero el Sr. Pérez olvidó mencionar que también ha sido miembro de su dirección en la Fundación Real Madrid hasta la semana pasada y que dimitió para sumarse a nuestra candidatura. Así mismo, en nuestro equipo participa el Sr. Juan Mendoza, hijo del Presidente Ramón Mendoza, que formó parte de la Junta del Sr. Calderón y dimitió por discrepancias con el ex presidente a los 3 meses. Es falso que cuestionar decisiones del actual presidente sea “atacar al Real Madrid”: es un ejercicio democrático y estatutario que fortalece la institución y devuelve la voz a los socios, los verdaderos dueños del club.

los verdaderos dueños del club. Es inaceptable que se silencien o ridiculicen las dudas de los socios sobre los negocios del club y las relaciones de determinados miembros del entorno presidencial, como el señor Anas Laghrari, cuya influencia en operaciones estratégicas y con dudosas intermediaciones económicas, vinculadas al Real Madrid y a las palancas del Barcelona F.C., que merece transparencia total y explicaciones claras ante la masa social.

Por todo ello, invitamos de nuevo y formalmente al señor Pérez a un debate público, abierto y televisado, en el que ambos candidatos podamos responder preguntas y confrontar ideas con transparencia sobre el modelo de club, los proyectos y las sombras que rodean la actuación de parte de su equipo y sus tentáculos en los negocios del Real Madrid.

Anas Laghrari y Florentino Pérez, en una imagen de archivo / EFE

Los socios merecen saber la verdad de lo que está pasando dentro del club y poder decidir con información completa, respeto institucional y luz y taquígrafos, porque las etapas pasan, pero el Real Madrid y sus valores deben permanecer siempre por encima de cualquier persona.

En todo caso, nuestra candidatura seguirá con una campaña limpia, serena, centrada en las ideas de futuro para los socios y siempre, transparente y respetando el legado que todos los madridistas hemos heredado desde 1902.