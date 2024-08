Duro comunicado de Courtois: "No volveré a la selección con este entrenador"

Thibaut Courtois, portero del Real Madrid, ha comunicado este jueves a través de sus redes sociales que deja el combinado nacional de Bélgica por su mala relación con el actual entrenador, Domenico Tedesco. El guardameta blanco ha publicado una nota muy contundente en la que asegura que ya ha trasladado a la Federación su decisión, cuyo objetivo fundamental es el de "mantener el necesario ambiente de cordialidad" de los 'red devils'.

Aunque, evidentemente, esta decisión es "dolorosa" para Courtois, el arquero merengue cree que "esta es la mejor medida para Bélgica, porque cierra un debate y permite a la selección centrarse en perseguir sus objetivos".

El comunicado de Thibaut Courtois

“Quiero dirigirme a los aficionados de Bélgica y de nuestra selección. Siento un inmenso amor y orgullo por representar a mi país en el campo, como sabéis cada uno de vosotros que animáis a los Red Devils. Me siento privilegiado por haber tenido el honor de vestir la camiseta nacional. Ni en mis mejores sueños podría haber imaginado poder hacerlo más de 100 veces”.

Desafortunadamente, siguiendo lo sucedido con el entrenador y después de mucha reflexión, he decidido no volver a la selección de Bélgica bajo su dirección. En este aspecto, acepto mi cuota de responsabilidad. Sin embargo, mirando hacia adelante, mi falta de confianza en él no contribuiría a mantener el necesario ambiente de cordialidad. La Federación, con la que he mantenido varias conversaciones, acepta mi posición y las razones que me han llevado a esta decisión dolorosa pero coherente. Lamento decepcionar posiblemente a algunos aficionados, pero estoy convencido de que esta es la mejor medida para Bélgica, porque cierra un debate y permite a la selección centrarse en perseguir sus objetivos.

Gracias por vuestro inquebrantable apoyo, cariño y comprensión”.

El origen del conflicto

Las diferencias entre el portero y Tedesco nacieron bastante antes de la Eurocopa de Alemania, de la que ya se ausentó. El enfrentamiento empezó en junio de 2023, cuando Courtois abandonó la concentración de su selección antes de un partido importante contra Estonia (precisamente clasificatorio para la competición continental) tras no recibir la capitanía en el anterior encuentro, frente a Austria, y el técnico nacido en Italia y criado en Alemania respondió con varias acusaciones que no le gustaron.

Veremos cómo evoluciona un conflicto que, a nivel deportivo, lastra considerablemente a Bélgica. Con Koen Casteels bajo palos, en la pasada edición de la Eurocopa los 'red devils' no pudieron cayeron en los dieciseisavos de final a manos de Francia (1-0). Un resultado muy alejado de las expectativas generadas alrededor de un grupo de futbolistas con potencial para aspirar a cotas más elevadas.