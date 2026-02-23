Durísimas críticas a Mbappé en Francia: "Solo piensa en una cosa: marcar goles"

El nivel de Kylian Mbappé en los últimos encuentros está dando mucho que hablar. El francés lleva dos encuentros sin aparecer y los blancos lo notaron mucho en Pamplona. Mbappé jugó los 90 minutos, pero no aportó prácticamente nada; de hecho, muchos madridistas en redes pidieron que se le sustituyera durante el encuentro.

Los problemas que arrastra el delantero blanco en la rodilla desde hace unos meses se están notando cada vez más y el jugador sigue sin parar. Descansó un día ante la Real Sociedad, pero sigue jugando la mayoría de los minutos.

En Francia ya se hacen eco de estos problemas de Mbappé y en el programa Rothen S'Enflamme de RMC Sports fueron muy críticos con su compatriota: "Rara vez toca el balón, no recorta mucho hacia el interior frente a la portería, y Vinicius se lo hizo notar durante el partido. No hace el más mínimo esfuerzo defensivo para interrumpir las líneas de pase durante la construcción del juego. Se retrasa demasiado a menudo, incluso cuando no es necesariamente la mejor estrategia. No se le critica por no marcar, sino principalmente por su falta de actividad en el campo".

Mbappé, en el suelo, es el jugador de campo que más minutos lleva del Madrid / EP

El periodista Éric Di Meco fue el más duro con el francés cuando afirmó que Mbappé solo piensa en marcar: "Desde que juega de delantero centro, cree que solo hay una cosa: marcar goles. Así que el día que deje de marcar, no debería sorprendernos, porque no está aportando nada al partido".

El dolor de rodilla le sigue afectando y Arbeloa no tiene en sus planes darle descanso. Este miércoles se espera que Mbappé sea titular ante el Benfica y juegue los 90 minutos. "Sufrió un esguince en la rodilla izquierda y aún siente dolor. Esto podría ser problemático en las próximas semanas. Sobre todo porque, a pesar del dolor de rodilla, incluso cuando está en peor forma física y no rinde al máximo, juega los 90 minutos. No ha sido sustituido en un partido titular desde el 3 de diciembre. Y eso también genera muchas dudas en España. Y luego está su posicionamiento. "A veces no toma las decisiones correctas en el campo, retrocediendo demasiado", sentenciaron en RMC Sports.