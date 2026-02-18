La durísima sanción a la que se expone Prestianni si se demuestran sus insultos racistas a Vinicius

El encontronazo entre Gianluca Prestianni y Vinicius Jr en la ida de los playoffs de la Champions League ha sacudido los cimientos del mundo del fútbol. El partido tuvo que detenerse durante unos minutos a petición del '7' del Real Madrid, que acudió rápidamente al árbitro para denunciar haber recibido insultos racistas por parte del argentino.

La acción ha generado innumerables reacciones a lo largo de las horas posteriores a la finalización del partido, incluídas las de sus dos protagonistas. Las dos versiones son contradictorias, con Vinicius y el Real Madrid defendiendo firmemente su verdad y Prestianni y el Benfica negándola rotundamente.

"Los racistas son, por encima de todo, cobardes. Necesitan ponerse la camiseta en la boca para demostrar lo débiles que son. Pero tienen al lado la protección de otros que, teóricamente, tienen la obligación de castigar. Nada de lo que pasó hoy es una novedad en mi vida ni en la de mi familia. Recibí una tarjeta amarilla por celebrar un gol. Todavía sin entender por qué. Del otro lado, solo un protocolo mal ejecutado que no sirvió de nada.No me gusta aparecer en situaciones como esta, aún más después de una gran victoria, y cuando los titulares deberían ser sobre el Real Madrid, pero es necesario", compartió el brasileño a través de sus redes sociales.

Vinícius explica a Mourinho lo sucedido con Prestianni / EP

Prestianni, por su parte, también emitió un comunicado en el matiza que "no emití insultos racistas contra Vinicius, que malinterpretó lo que le estaba diciendo". Al taparse la boca durante el encontronazo, todavía no se ha podido demostrar de forma oficial que el argentino verbalizó insultos racistas, aunque la UEFA ya ha anunciado oficialmente que abrirá una investigación para esclarecer la polémica.

Fotografía de archivo del jugador argentino del Benfica Gianluca Prestianni / EFE

En caso de que se confirmen las acusaciones de Vinicius Jr, Prestianni se expone a una durísima sanción por parte de la UEFA. Esta respondería al artículo 14 del código disciplinario del organismo europeo, que reza lo siguiente:

“Cualquier entidad o persona, sujeta al reglamento, que insulte la dignidad humana de un individuo o grupo de individuos por cualquier motivo, incluyendo el color de piel, la raza, la religión, el origen, el género o la orientación sexual, estará sujeta a una suspensión de al menos diez partidos o por un período de tiempo determinado, o a cualquier otra sanción apropiada”.

Al tratarse de insultos que atentan directamente contra la dignidad humana, Gianluca Prestianni se expone a recibir una suspensión de mínimo 10 partidos en cualquier competicion europea, lo que podría dejarle sin salir a escena hasta dentro de dos temporadas.