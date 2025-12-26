Durísima sanción para Marcao tras su expulsión contra el Madrid: 6 partidos sin jugar

La jugada clave del Real Madrid - Sevilla ya tiene consecuencias. El Comité de Disciplina ha anunciado este viernes las sanciones de la última jornada liguera y Marcao, que fue expulsado ante el conjunto blanco, ha recibido el castigo más duro de todos.

El brasileño se marchó antes de tiempo del terreno de juego tras ver dos amarillas por dos entradas sobre futbolistas del Real Madrid, si bien lo más grave sucedió después, ya que el colegiado recogió en el acta que el jugador se "encaró a escasa distancia" del árbitro "de forma intimidante, teniendo que ser retirado por sus compañeros".

Además, el árbitro también incluyó que Marcao le dijo "fillo da puta madre" dirigiéndose al túnel de vestuarios, "donde propinó una patada a un balón que había en la zona del cuarto árbitro".

Finalmente, el central ha sido sancionado con 6 partidos. Un partido por la doble amonestación y consiguiente expulsión, un partido por conducta contraria al buen orden deportivo (el pelotazo) y cuatro partidos de suspensión insultos, ofensas verbales injuriosas al árbitro.

El Sevilla había alegado, afirmando que Marcao realmente dijo "puta que pariu”, que, según Club alegante, es una exclamación genérica en portugués (no un insulto dirigido al árbitro). A pesar de todo, el Comité considera que las pruebas aportadas no alcanzan la entidad suficiente para desvirtuar la presunción de veracidad del acta arbitral.

Además, Matías Almeyda, técnico del equipo andaluz, también ha sido suspendido con un partido de sanción por doble amonestación y consiguiente expulsión.