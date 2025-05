Duras críticas por la 'traición' de Alexander-Arnold: "Vergüenza, rata, no te preocupes por volver"

"La gente no estará contenta con la decisión, pero siento que es algo que tengo que hacer en mi camino y en mi carrera", reconoció el propio Alexander-Arnold en un comunicado de despedida que hizo temblar los cimientos de Anfield. Las palabras del adiós de Trent no sorprendieron a nadie en la ciudad de Liverpool, como tampoco en Madrid, pero fueron especialmente dolorosas para aquellos que todavía guardaban una pequeña esperanza.

Así como Virgil Van Dijk o Mohamed Salah, dos futbolistas que lo han ganado absolutamente todo con los 'Reds', decidieron renovar y seguir defendiendo los colores del Liverpool hasta 2027, Trent ha decidido saltar del barco recién renovado por un ferviente ganador como es Arne Slot. Ni siquiera ganar una segunda Premier League le ha convencido de quedarse, lo tenía clarísimo. Hoy ha sido el día de confirmar la peor de las noticias para los suyos.

Virgil Van Dijk, renovado por el Liverpool / LIVERPOOL

20 años después, Alexander-Arnold abandona el club de su vida convencido por la propuesta del Real Madrid (que parece definitiva) en busca de "un nuevo reto" más ambicioso que el de ser el lateral mejor pagado de la Premier League (una propuesta que jamás aceptó), titular indiscutible e ídolo absoluto de Anfield. "Creo que la decisión para mí es personal. Cambiar de entorno, desafiarme en otro lugar. No se trata de querer encontrar algo mejor. Se trata de mí y de mi trayectoria personal como jugador. Siento que ahora es el momento adecuado para ir y experimentarlo", explicó Trent en su comunicado.

DURAS CRÍTICAS DE LOS AFICIONADOS

Como era de esperar, el notición ha caído con muchísima fuerza en el lado 'Red' de Liverpool, entre la decepción y la resignación por perder a su canterano estrella y referente de los valores del club y de la ciudad. Algunos se han dignado a aceptar su adiós, conscientes de que la propuesta del Real Madrid puede llegar a ser muy jugosa para algunos jóvenes futbolistas, pero muchos han sido los que también han descargado toda su frustración con el lateral inglés.

En el comunicado publicado en 'X' por el propio jugador, podemos leer comentarios con miles de miles de 'me gusta' cerrando duramente la puerta del Liverpool a Trent: "No te molestes en volver nunca más"; "Horrible. Ojalá no vuelva a vestir la camiseta del Liverpool"; "Por eso nunca serás Steven Gerrard y caminarás solo", "Vergüenza"; "Rata"; "No te echaremos de menos"... y un sinfín de comentarios tan duros como estos.

Phil McNulty, periodista de la BBC, afirma que "a veces se siente como silbar en el viento cuando le pides a algunos aficionados que se sientes traicionados, que recuerden los buenos tiempos, pero en este caso está justificado". La herida en Anfield va a seguir abierta mucho tiempo, aunque esté Connor Bradley como un sustituto más que justificado para cerrarla.

RECUERDAN LAS PALABRAS DE KLOPP CON COUTINHO

Aunque también le comparan con Steve McManaman o Michael Owen, dos de las estrellas que a lo largo de los años cambiaron el Liverpool por el Real Madrid, a muchos les ha venido la cabeza el caso de Philippe Coutinho, futbolista que forzó su salida en enero de 2018 para fichar por el Fútbol Club Barcelona por un traspaso récord para el club azulgrana. Se marchó de Anfield siendo uno de los mejores jugadores del mundo y el gran referente del proyecto de Jürgen Klopp, en Barcelona no triunfó y acabó encarando la última etapa de su carrera lejos del fútbol europeo.

Coutinho, fichaje de invierno por unos 135 millones más variables / EFE/AFP/SPORT

En 2017, el propio Klopp le dedicó unas palabras para tratar de convencerle que han vuelto a salir a la luz para comparar su caso con el de Alexander-Arnold. "Quédate en el Liverpool y acabarán construyendo una estatua en tu honor. Vete a cualquier otro club, al Barça, al Bayern, al Real Madrid, y sólo serás un jugador más. Aquí puedes ser algo más".

Debido a que su contrato termina el 30 de junio y pese a este anuncio tan mediático, el lateral aún tiene citas pendientes con el Liverpool. El partido contra el Arsenal de este domingo, el primero una vez confirmada su marcha; la visita al Brighton; la última jornada ante el Palace, el día de levantar el título en Anfield; y la rúa por la ciudad del día posterior. Cómo recibirá la afición al jugador inglés es una de las grandes incógnitas.

El tiempo dirá si Alexander-Arnold es capaz de triunfar lejos de Liverpool y despejar los fantasmas de su antigua casa que le perseguirán durante los primeros meses en su nuevo club. Nunca es fácil decir adiós, y ni mucho menos cuando has sido el ídolo número uno de una afición que te ha visto crecer, cumplir todos tus sueños y te lo ha dado todo.