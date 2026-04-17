Duras acusaciones contra el Madrid: "Son los peores perdedores del fútbol mundial"

La resaca de la victoria del Bayern ante el Real Madrid en Champions deja muchos análisis, pero probablemente el más duro contra los blancos ha llegado desde Alemania. El Die Welt, uno de los principales medios del país germano, ha publicado un artículo muy contundente contra los blancos, escrito directamente por Sven Flohr, Jefe del Departamento de Deportes.

A lo largo de siete párrafos, el periodista ataca sin cesar al conjunto madridista por su actitud en la recta final del partido en el Allianz Arena y todo lo que ocurrió tras el pitido final, acusando a los blancos de ser "antideportivos".

Vinicius, en la eliminatoria ante el Bayern / EP

"Los peores perdedores del fútbol mundial", título la pieza en lo que ya supone una declaración de intenciones. "El Real Madrid cae derrotado en Múnich y, como suele ocurrir, culpa al árbitro. ¿A quién si no? Hace tiempo que las teorías conspirativas forman parte del ADN de un club que lleva años perdiendo respeto y decencia", empieza escribiendo Flohr.

Los ataques se suceden, uno tras otro: "Ganar es fácil, pero pocos saben perder. Como el Real Madrid. Ese club que un día fue tan orgulloso, grande y ejemplar y que lleva años perdiendo dignidad y respeto. Según ellos, la culpa de la derrota no fue de su propio rendimiento, sino del árbitro. Como suele ocurrir con el Madrid. La ira de los españoles debería dirigirse también hacia Camavinga, que debería haberse abstenido por todos los medios de tales payasadas".

Álvaro Arbeloa, durante el partido contra el Bayern que le costó la eliminación al Real Madrid. / RONALD WITTEK / EFE

A partir de este punto, el periodista señala directamente la actitud de los futbolistas del equipo blanco en la recta final: "Que sus compañeros lo vieran de otra manera puede deberse también a que el comportamiento antideportivo, las intimidaciones al árbitro y las leyendas de la puñalada por la espalda forman parte desde hace tiempo del ADN del Real Madrid".

"Basta con pensar en el patético boicot a la elección del mejor futbolista del mundo porque Vinicius no fue proclamado ganador. O la lamentable carta de protesta dirigida a la RFEF y a la máxima autoridad deportiva del país en la que el club afirmaba, con toda seriedad, que el arbitraje le engañaba y le estafaba sistemáticamente", añade Flohr.

"Tras el gol de Luis Díaz, el eterno provocador Vinicius Junior ya aplaudía con sorna en dirección al árbitro. Tras el pitido final, el mal comportamiento ya no tuvo límites. El brasileño se plantó amenazador ante Vincic y le señaló con el dedo a la cara. Jude Bellingham y Arda Güler acosaron e insultaron al esloveno. El Bayern ha ganado merecidamente. El Real Madrid debería simplemente reconocerlo", concluye en una pieza que no dejará indiferente a nadie.