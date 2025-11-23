Dura respuesta de Tebas a Florentino: "Las llamadas y comidas en las que ha buscado influencias durante años..."

Florentino Pérez no se calló nada a la hora de valorar la labor de Javier Tebas al frente de LaLiga y el presidente de la competición doméstica ha hecho lo propio utilizando sus redes sociales, algo a lo que nos ha acostumbrado en los últimos tiempos.

Mediante varios tweets, Tebas ha contestado punto por punto todas las acusaciones de Florentino, incluyendo el partido de Miami, el acuerdo de CVC o el sueldo que cobra actualmente el presidente de LaLiga.

"Florentino vuelve a subirse al púlpito. Florentino , el mismo que en 2021, en El Chiringuito, advertía solemne que “el fútbol está gravemente enfermo económicamente” y que sólo su Superliga podía salvarlo. Hoy ha vuelto a cargar contra todas las instituciones, también contra LaLiga, en un tono claramente mesiánico, sectario , supremacista, auténtico y único poseedor de la verdad... En fin era de esperar cada año se supera, debe ser por la frustración de los poquitos que le siguen", empezó afirmando Tebas, antes de proceder a contestar a todos los asuntos mencionados uno a uno.

En primer lugar, el famoso partido de Miami entre Barça y Villarreal: "El proyecto del partido en Miami se enmarca en los acuerdos con la joint venture con Relevent, aprobados por unanimidad en una Comisión Delegada de 2018 en el marco de los acuerdos con Relevent y la línea estratégica se explican y se aprueban en ese órgano de gobierno de LALIGA. Acuerdos que fueron públicos, y que el Madrid nunca impugnó. Se siguieron todos los trámites legales y reglamentarios. Quién debe decidir si un partido fuera de España “adultera” o no una competición es la FIFA".

"En este proyecto ni el Villarreal CF ni el FC Barcelona cobraban una prima especial por ir a Miami. El Villarreal sólo recibía una compensación ligada a los aficionados que se desplazaran para apoyar la iniciativa. El FC Barcelona no percibía cantidad alguna por jugar el partido allí. En resumen: el partido de Miami fue un proyecto aprobado en los órganos de gobierno de LALIGA, tramitado conforme a la legalidad, explicado varias veces y conocido por el Real Madrid. Lo que ahora se presenta como una “aberración” era, en su momento, una apuesta estratégica para internacionalizar nuestra competición que nadie del Real Madrid cuestionó donde y cuando tocaba hacerlo", añade al respecto.

Tebas también contestó a las acusaciones de la creación de un lobby y lo hizo de manera rotunda: "Reitero lo que ya dije la temporada pasada: como lobbista, Florentino Pérez es el “Papa”. Las llamadas y comidas en las que ha buscado influencias durante años serían, seguramente, mucho más jugosas que las que últimamente estamos conociendo".

A continuación, fue el turno de CVC: "El acuerdo con CVC , lo aprobaron mayoritariamente los clubes en Asamblea (en voto secreto) y es voluntaria su adhesión. Y no para “entregar la Liga a un fondo”, sino para algo mucho más sencillo: inyectar casi 2.000 millones de euros en el fútbol español y obligar a que, como mínimo, el 70%** se destinara a infraestructuras, modernización e internacionalización. Reformas importantes de estadios y sus aledaños: El entorno del Metropolitano, Mestalla, El Sadar, el Ciutat de Valencia, La Cerámica… Muchos campos de Primera y Segunda han podido acometer obras que llevaban años aparcadas. Nuevas ciudades deportivas, inversión en digitalización, tecnología...".

"Fruto de estas inversiones, cada año la cifra de negocio de los clubes sube en “match day” y explotación de estadios. Y los tan repetidos “problemas para inscribir jugadores” son mínimos y no tienen nada que ver con el proyecto CVC, sino con decisiones de gasto concretas y con unas normas de control económico que todos aprobaron para evitar lo que ha pasado en otros países. Vincular CVC a las inscripciones es, simplemente, desinformar. Cuando se nos compara con la Premier... Tan idílico no debe de ser el modelo cuando el propio sistema político considera necesario ponerle un vigilante externo", analiza Tebas en sus mensajes.

Además, el presidente de LaLiga hace hincapié en los motivos de las declaraciones de Florentino: "Eso es lo que de verdad molesta a ciertos proyectos personales: que el poder y los recursos no estén concentrados en dos o tres, sino repartidos en una competición más fuerte, más moderna y menos dependiente de nadie".

Por último, Tebas fue directo en el tema del sueldo: "Mi retribución fija se aprueba cada 4 años por Comisión Delegada (14 clubes) y Asamblea (42 clubes), en votación secreta, y la parte variable se vota cada año, también en secreto, en la Comisión Delegada. Es decir, los mismos clubes que Florentino dice que “tienen que vender jugadores para pagarme” son los que aprueban o rechazan mi sueldo. Qué lejos quedan aquellos años en los que el Real Madrid apoyó una de mis primeras subidas… entonces sí parecía bien. Ahora, como no me sumo a su “mesianismo”, recurre a la demagogia y al populismo".