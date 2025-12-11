La dura reflexión de Thierry Henry sobre Xabi Alonso: "Así es el Madrid"

El exjugador Thierry Henry habló sobre el futuro de Xabi Alonso tras la derrota del Madrid ante el Manchester City. A Henry no le acabó de agradar el juego de los blancos, pero recalcó que no entiende al entorno madridista ni a su directiva: "No sé lo que estará pensando su junta directiva. A mi siempre me parece que un entrenador pueda tener problemas es totalmente ridículo. Es que solo lleva seis meses de trabajo en su club. No creo que deban echar ahora al entrenador", sentenció.

Para Henry, "hay clubs como el Madrid, el Barça o el que sea a este nivel en el que puedes llegar a desesperarte por los resultados y empiezas a escuchar algunas noticias de que las cosas pueden cambiar en el banquillo. Es algo usual. Si tienes un entrenador por el que has apostado, lo lógico es intentar ver lo que se puede hacer con este entrenador para mejorar", comentó a la 'CBS'.

Henry dejó claro que el Madrid es un club muy complicado: "Escuchas al presidente, escuchas cosas y escuchas también a Gareth Bael que cuando estás ahí necesitas que el entrenador gestione más que entrenar...no estoy de acuerdo con eso. Pero el Madrid es así y lo saben todos los que van ahí. Veremos lo que va a pasar".

Y lanzó un palo al vestuario: "Lo siento por Xabi Alonso porque vi lo que podía hacer en el Bayer Leverkusen cuando había un equipo y un vestuario que sí que escuchaba lo que él quería hacer. Ahora no lo tengo tan claro".