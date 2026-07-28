Dumfries ya trabaja con Mourinho: primer día como jugador del Real Madrid

José Mourinho ya tiene a su primer refuerzo para su nueva etapa al frente del Real Madrid. Denzel Dumfries se ha incorporado este martes a la dinámica del primer equipo y ya ha completado su primera jornada de trabajo en la Ciudad Real Madrid, donde ha conocido de cerca el método del técnico portugués.

El lateral neerlandés había pasado el lunes por Valdebebas para saludar a sus nuevos compañeros y mantener un primer encuentro con Mourinho. Este martes, sin embargo, ha vivido su primer día completo como futbolista blanco.

La jornada comenzó con el habitual reconocimiento médico, que superó sin problemas. A la salida, Dumfries dedicó unos minutos a los aficionados que le esperaban a las puertas de las instalaciones, firmando autógrafos y haciéndose fotografías antes de poner rumbo al entrenamiento.

Ya sobre el césped, el internacional neerlandés participó en su primera sesión de entrenamiento, combinando trabajo físico en el gimnasio y ejercicios con balón. Pese a su reciente incorporación, no está previsto que dispute minutos hoy ante el Leganés, en el segundo compromiso de la pretemporada madridista.

Tras el entrenamiento, el neerlandés atendió a Real Madrid TV y mostró su satisfacción por sus primeras horas como madridista. "Después del entrenamiento me siento bien. Estoy muy feliz de empezar y es un honor estar aquí", aseguró. Además, destacó el recibimiento que ha encontrado en Valdebebas: "Todos me han dado la bienvenida, el cuerpo técnico, el entrenador y mis compañeros. Me siento muy acogido". Dumfries también confesó que ya se ha marcado un objetivo fuera del terreno de juego: aprender español lo antes posible.

Un fichaje para reforzar el carril derecho

El Real Madrid cerró la incorporación de Dumfries tras abonar los 20 millones de euros correspondientes a su cláusula de rescisión al Inter de Milán. Aunque el anuncio oficial se retrasó por cuestiones fiscales, el defensa fue el primer fichaje inscrito por el club en LaLiga.

Su llegada responde a la necesidad de reforzar el lateral derecho tras la salida de Dani Carvajal y para aumentar la competencia con Trent Alexander-Arnold. El cuerpo técnico considera que ambos perfiles son complementarios y ofrecerán distintas soluciones en función de las necesidades del equipo.

Dumfries aterriza en el Santiago Bernabéu después de una etapa en el Inter marcada por un gran rendimiento, aunque también por algunos problemas físicos en el último curso. En el club blanco confían en que recupere su mejor versión y aporte desde el primer día su potencia, experiencia y capacidad para recorrer toda la banda. El neerlandés ha firmado contrato hasta 2030.

El internacional de Países Bajos también dejó claro cuál será su mentalidad desde el primer día de la pretemporada. "Aquí es donde se ponen las bases de la temporada. Hay que trabajar duro y conocernos, porque siempre llegan jugadores nuevos", explicó. Además, envió un mensaje a la afición madridista: "Estoy muy orgulloso y feliz de estar aquí. Vamos a luchar por todos los objetivos. Es un honor jugar para el Real Madrid y vamos a haceros sentir orgullosos".

Tras completar su primer entrenamiento en Valdebebas, todo apunta a que el neerlandés podrá disponer de sus primeros minutos en alguno de los próximos amistosos de pretemporada, con el objetivo de acelerar su adaptación antes del inicio oficial de la temporada.