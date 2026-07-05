Dumfries, potencia y amenaza ofensiva para reforzar la banda derecha del Real Madrid

El neerlandés Denzel Dumfries, de gran potencia física y proyección ofensiva, se ha convertido en nuevo fichaje de Florentino con el fin de reforzar el lateral derecho del Real Madrid con un carrilero que combina madurez, recorrido en banda y amenaza en ataque.

Pieza clave del Inter de Milan y uno de los jugadores más destacados de su selección, Dumfries se consolidó durante los últimos años como un lateral con impacto largo, de ida y vuelta, capaz de recorrer muchos metros y de influir no solo en la salida o en la amplitud, sino también en los últimos metros.

Florentino Pérez, celebrando el triunfo en las últimas elecciones del Real Madrid. / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Florentino Pérez, reelegido presidente del Real Madrid, anunció durante la campaña electoral su fichaje para fortalecer el lateral derecho del conjunto blanco, una posición que el club buscó apuntalar con soluciones de distinto perfil en los últimos años y que trata de blindar ahora tras la salida de Dani Carvajal.

Versatilidad, profundidad y juego directo

El perfil de Dumfries ofrece al equipo que dirigirá José Mourinho, una alternativa diferente a la de otros laterales más técnicos. Su verticalidad, velocidad y juego más directo le permiten sumarse a las ofensivas del equipo y dar recorrido en el exterior.

Estas aptitudes, para un Real Madrid que la pasada temporada sufrió en el costado derecho por la ausencia de Carvajal, con un Federico Valverde reconvertido ocasionalmente en lateral y un Trent Alexander-Arnold con altibajos, pueden ser fundamentales para el nuevo proyecto blanco.

Dumfries celebra un gol con Países Bajos / OLAF KRAAK / EFE

El neerlandés deja el Inter por el Madrid en un buen momento para el conjunto 'nerazzurri', que acaba de ganar la Serie A y que cimienta su proyecto en torno al entrenador Christian Chivu y a jugadores como el argentino Lautaro Martínez, el francés Marcus Thuram o el turco Hakan Calhanoglu.

Desde su llegada en 2021, Dumfries demostró en la máxima categoría italiana una llegada al área que le posicionó como un lateral con vocación de finalizar jugadas, aparecer por sorpresa y sumar presencia ofensiva real, lejos de ser un carrilero contenido o de apoyo conservador.

Sus movimientos sin balón, su presencia en el remate y su capacidad para generar superioridades en los últimos metros le han permitido aportar goles y asistencias con regularidad a lo largo de su carrera. En las cinco temporadas en el Inter, marcó 20 goles y dio 15 asistencias.

Recorrido de ida y vuelta en la banda

El neerlandés, además de aportar esa amenaza ofensiva que le caracteriza, también demostró en el club italiano una capacidad para sostener esfuerzos y dar recorrido a la banda en el aspecto defensivo. El jugador, que llega a la institución blanca para cubrir una necesidad estructural y reforzar una posición vulnerable, ofrece una sólida alternativa por banda para respaldar a los futbolistas de ataque, al igual que cuenta con la fortaleza y la resistencia necesarias para sostener las exigencias defensivas.

Ejemplo de ello es su aportación en la selección dirigida por Ronald Koeman, en la que demostró que puede encajar en un sistema más defensivo, con una estructura compacta y transiciones rápidas tras recuperación. Su estilo de juego, basado en la ruptura y la elaboración, le lleva en ocasiones a asumir riesgos en los repliegues, que trata de compensar con su velocidad y capacidad de recuperación.

A sus 30 años, Dumfries combina madurez, experiencia internacional y un estilo de juego consolidado. Su llegada al Madrid respondería a la búsqueda de un futbolista capaz de aportar rendimiento inmediato, intensidad y soluciones en una de las zonas más importantes del juego moderno y marcada como una de las debilidades del conjunto blanco en la última temporada. Antes de recalar en el conjunto milanés, Dumfries dejó huella en el PSV Eindhoven neerlandés.