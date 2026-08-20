Dumfries le come la tostada a Trent antes del estreno liguero

Denzel Dumfries empieza a ganarle terreno a Trent Alexander-Arnold en la pelea por el lateral derecho del Real Madrid. El neerlandés, fichado este verano procedente del Inter, llegó inicialmente para competir con el inglés, pero podría tener su primera gran recompensa este sábado ante el Espanyol.

Según explica Mario Cortegana en 'The Athletic', Dumfries tiene muchas opciones de ser titular en el estreno liguero del conjunto de José Mourinho. Una situación que supone un pequeño giro en los planes iniciales, ya que Alexander-Arnold llegaba al inicio de temporada como la principal referencia para ocupar el carril derecho.

Dumfries ha convencido durante la pretemporada. El internacional neerlandés aporta un perfil diferente al de Trent: más potencia física, recorrido y capacidad para atacar el área, además de su experiencia jugando como lateral y carrilero. Mourinho ha utilizado precisamente esas características para darle protagonismo en sus primeros partidos al frente del Madrid.

Trent y Dumfries, los laterales del Real Madrid / Real Madrid

Una pelea igualada durante la pretemporada

La disputa por el lateral derecho ha sido uno de los principales focos de atención durante la preparación del conjunto blanco. Y los números reflejan una competencia prácticamente al límite.

Trent disputó 241 minutos durante la pretemporada, apenas uno más que Dumfries, que acumuló 240. El reparto de titularidades también fue similar: el neerlandés fue incluido en el once inicial en tres ocasiones, por las dos del inglés. Trent, por su parte, participó en los dos partidos de entrenamiento ante el Alcorcón y el Leganés.

Mourinho, además, encontró una fórmula para hacerles convivir sobre el terreno de juego. Trent y Dumfries compartieron 120 minutos, aunque con una modificación táctica: el británico mantuvo su posición como lateral derecho mientras el ex del Inter adelantó su posición para actuar como extremo por esa misma banda.

La fórmula permitió al técnico portugués aprovechar las características de ambos y, al mismo tiempo, comprobar cómo pueden complementarse.

Mourinho tiene otro plan para Trent

La posible suplencia de Alexander-Arnold ante el Espanyol no significa que Mourinho haya perdido la confianza en él. Todo lo contrario. Según 'The Athletic', el entrenador portugués considera al inglés un futbolista muy importante y especialmente versátil.

Trent, durante el partido ante el Deportivo / Real Madrid

Mourinho quiere explotar una de sus principales virtudes: su capacidad para generar juego desde posiciones interiores. El técnico ya ha probado a Trent como centrocampista, una posición que el futbolista ocupó en la Eurocopa 2024 de la mano de Gareth Southgate, aunque no obtuvo los resultados esperados.

La idea es aprovechar su visión de juego y su capacidad para realizar cambios de orientación y pases largos, buscando conectar con futbolistas como Vinicius, Mbappé o Yan Diomande.

Por ello, el fichaje de Dumfries puede tener una doble lectura. El neerlandés puede convertirse en una competencia directa para Trent en el lateral, pero también puede abrir la puerta a que el inglés tenga más libertad para aparecer por dentro.

De momento, todo apunta a que Dumfries parte con ventaja para ser el elegido en el primer partido de LaLiga ante el Espanyol, según la información de 'The Athletic'. La batalla por el lateral derecho no ha hecho más que empezar. Y Mourinho ya ha dejado claro que no piensa regalarle el puesto a nadie.