Dugarry raja del Madrid: "El problema no es Mbappé sino que hay muchos jugadores que no sirven"

Cristophe Dugarry analizó la situación del Real Madrid y dejó claro que el problema no es la adaptación de Kyllian Mbappé sino la plantilla que lo rodea. Para el exdelantero, al Madrid le falta mucha calidad en el vestuario y cree que la mayoría de sus futbolistas no tienen nivel: "Me parece bastante sorprendente que los problemas del Real Madrid se deban únicamente a Mbappé. En algún momento hay que dejar de exagerar. Hay demasiados jugadores inconsistentes en ese equipo. Si los españoles ya no quieren a Mbappé, que lo devuelvan. Quizá se vaya y haga feliz a otro, no lo sé. Pero me parece bastante sorprendente, sinceramente. Creo que hay demasiados jugadores en este Real Madrid que no son jugadores del Real Madrid", señaló.

Dugarry cargó con dureza contra el nivel de la plantilla blanca: "Muchos jugadores están sobrevalorados, lo siento. Yo también he tenido la oportunidad de jugar en grandes clubes. En el Barcelona, no vestí mucho la camiseta, y hay una razón para eso también...Estos son clubes que aspiran a las estrellas, son los mejores, y creo que hay jugadores que no están a la altura. Llevan mucho tiempo ahí, pienso en Camavinga, Güler, Valverde, Tchouaméni... Asencio, que surgió de la nada y se convirtió en titular porque había un montón de lesiones. Demostró ser un buen jugador, pero no es un central del Real Madrid. Alaba está lesionado y solo juega una semana cada tres meses; no está a ese nivel"., afirmó en el programa 'Rothen s’enflamme'.

Y añadió que "me da la impresión de que ficharon a muchos jugadores con contratos a punto de vencer porque tenían menos recursos disponibles. Cuando juegas en clubes como ese, tienes que demostrar que eres un gran jugador durante una temporada, liderar a tu equipo, ser decisivo; esa es la diferencia entre el nivel que experimentamos a diario en nuestras ligas nacionales y el del Real Madrid”, sentenció.