Las dudas de Xabi para Vallecas con la enfermería llena

La baja de Tchouameni se suma a las de Mastantuono, Carvajal, Rudiger y Alaba para visitar el Estadio de Vallecas este domingo. Una ausencia importante por lo que significa el francés en el entramado táctico del técnico vasco, que debe reconstruir el once con el regreso de Alexander Arnold.

Muchos lesionados

El tolosarra se encuentra cada jornada con una ausencia importante desde que empezó la temporada. El francés era uno de los siete titularísimos que no se había lesionado hasta la fecha, en una temporada que empezó con las bajas de Bellingham, Camavinga, Endrick y Mendy y se fueron sumando otras de medio o largo plazo como Carvajal, Rudiger, Alaba, Alexander Arnold y Mastantuono.

Después, ha ido perdiendo jugadores puntualmente como Militao, Ceballos, Huijsen o Rodrygo. Eso le ha obligado a tapar huecos y utilizar jugadores fuera de sitio, como Valverde, Camavinga o el propio Endrick, que jugó de extremo derecho en los únicos 11 minutos que le ha dado el tolosarra.

Táctica

Además de las bajas, Xabi tendrá que elegir táctica si volver al 4-3-3 habitual o al 4-4-2 al que ha recurrido en partidos importantes como el derbi, el clásico y el Liverpool. Sobre todo, porque Mastantuono era el tercer delantero y ahora está lesionado. No son decisiones fáciles después de la derrota sufrida en la Champions, en la que el equipo volvió a ir por libre.

Güler y Camavinga, dos opciones de Xabi para el centro del campo ante el Rayo / Efe

La buena noticia es que recupera a Alexander Arnold para liberar a Valverde y que vuelva a su posición con Tchouameni lesionado. Con el inglés, recuperaría su defensa titular en un puesto que se ha alternado con el lesionado Carvajal. En el centro del campo, Bellingham es fijo y no se puede asegurar quienes acompañarán a Jude tanto en el medio como en el ataque.

Posibles descansos

Todo va a depender del dibujo. Con cuatro centrocampistas Güler se mantendría en el once, aunque no se descarta que rote después de los problemas físicos que le obligaron a quedarse en el vestuario al descanso del partido con el Valencia y no tener descanso en Anfield. Valverde también acabó tocado en Liverpool y podría parar.

Si reserva al uruguayo Camavinga, Ceballos, Rodrygo y Brahim se disputarían tres posiciones, salvo que decida dar descanso a Mbappé o Vinícius, aunque no parece probable. Si sienta a uno de los dos, Gonzalo y Endrick tendrían la oportunidad de ser titulares. En definitiva, Alonso tiene muchas alternativas, pero viniendo de donde viene seguro que pondrá a los más habituales.