Dudas en el Real Madrid con Xabi Alonso

A pesar de que el Real Madrid aún está vivo en LaLiga y que este sábado puede levantar un título en la final de la Copa del Rey contra el FC Barcelona, el club blanco no consigue dejar atrás la eliminación de la Champions League en cuartos de final a manos del Arsenal y todas las consecuencias que esta ha tenido en la confianza de Florentino Pérez en Carlo Ancelotti para seguir liderando el proyecto deportivo merengue.

Aunque aún no hay ninguna decisión tomada al respecto, la sensación es que ‘Carletto’ solo lograría mantener su puesto en caso de lograr el doblete de Liga y Copa. Y, en este contexto, ya se han puesto sobre la mesa los primeros posibles sustitutos. Xabi Alonso es, sin ninguna duda, el candidato que ha sonado con más fuerza para relevar al técnico italiano al frente del Real Madrid. Especialmente después del “pacto entre caballeros” que anunció en los Premios Laureus el CEO del Bayer Leverkusen, Fernando Carro.

En las últimas horas, sin embargo, han aparecido unas informaciones que han instalado las dudas en la zona noble de la entidad merengue. Según ha informado el periodista de ‘Sky’ Florian Plettenberg, el Bayer Leverkusen espera cobrar entre 15 y 20 millones para liberar a Xabi Alonso, con contrato en Alemania hasta el 30 de junio de 2026. Acepta que quiera irse, pero pedirá una compensación económica que Florentino Pérez no parece dispuesto a asumir.

Y es que ‘El Chiringuito de Jugones’ ha informado que el presidente blanco no tiene claro que el técnico donostiarra sea el indicado para entrenar al Madrid en el corto plazo. De hecho, el máximo mandatario no moverá ficha si no lo considera estrictamente necesario y quiere ver primero si Ancelotti logra acabar bien la temporada. Una remontada en Liga o una victoria en La Cartuja este sábado podrían 'dibujar' un escenario muy diferente al actual.

Sea como sea, la llegada de Xabi Alonso al Madrid aún no se puede dar por hecha. El club blanco quiere esperar al final de la campaña para tomar una decisión respecto al futuro de un Carlo Ancelotti que este martes, en rueda de prensa, dejó claro que no renuncia a quedarse en Valdebebas. "En el fútbol todo es posible, todo puede pasar. A mí no me sorprende nada", dijo.