Las dudas complican la visita del Madrid a Getafe

Xabi Alonso empezará a preparar la visita a Getafe este martes por la tarde, en la que tendrá que sopesar el equipo que opondrá al cuadro de José Bordalás. No son pocas las dudas que tiene para elegir el mejor once entre las bajas seguras, los que están tocados y el regreso de los internacionales en vísperas de una próxima semana en la que reciben a la Juventus y al F. C. Barcelona.

Bajas y tocados

Rudiger, Mendy, Trent y Carvajal están lesionados. Es difícil que los dos laterales lleguen incluso al Clásico, aunque podrían tener el alta médica para entonces. Son bajas seguras para el Coliseum. Huijsen, Mbappé y Mastantuono han vuelto a Valdebebas después de estar con sus respectivas selecciones. Los dos primeros tienen lesiones leves, mientras que el argentino necesitará más descanso para evitar agravar sus problemas musculares.

Xabi Alonso, junto a Huijsen / EFE

Tanto Huijsen como Mbappé podrían jugar, pero también sería arriesgar para los difíciles compromisos que se avecinan. A estas dudas hay que sumar a los otros nueve madridistas que están con sus selecciones. Irán desfilando con cuentagotas por Valdebebas tal y como vayan ventilando los partidos con sus países.

Recuento

Alaba es el único que se puede sumar al equipo este martes. Camavinga y Courtois juegan hoy lunes, mientras que Vinícius, Rodrygo, Militao, Güler, Brahim y Gonzalo lo harán mañana. Xabi tendrá que comprobar en qué estado físico se encuentran tal y como vayan llegando, y si están en condiciones de jugar el domingo.

El técnico blanco está pendiente de cómo estarán esos 12 jugadores para medirse al Getafe, además de perder a los cuatro lesionados. Tiene nueve futbolistas en condiciones, algunos de ellos son fijos como Tchouameni, Valverde o Bellingham, que se han librado del ‘Virus FIFA’. Además cuenta con Lunin, Carreras, Fran, Asencio, Endrick y Ceballos como recursos para armar el equipo que juegue ante los azulones.