Dudas con Brahim en el Real Madrid

El efecto Mourinho también implicaba esto, cada jugador parte de cero y la llegada del nuevo entrenador hace que para algunos su situación pueda cambiar. Álvaro Carreras, Asencio, Tchouaméni o el propio Brahim, son ejemplos de ello. El mediapunta malagueño, ya clasificado con Marruecos para los dieciseisavos del Mundial, parece ser otro nombre que José Mourinho mantiene en entredicho, por lo menos hasta que la Copa del Mundo ponga su fin. Clubes europeos se han interesado por él y su continuidad la temporada que viene no está asegurada al 100%.

Brahim Díaz, durante la final de la Copa de África / EFE

El rendimiento de Brahim Díaz en la Copa del Mundo está siendo, hasta la fecha, notable. El mediapunta madridista se ha erigido como el faro ofensivo de su selección, ya clasificada de forma matemática para los dieciseisavos de final. Su actuación frente a Brasil estuvo a la altura de lo esperado, consolidándose como uno de los más destacados del encuentro y firmando una genial asistencia para Saibari, quien se ha convertido en su cómplice absoluto de cara al gol en este torneo. Ese peso específico en los metros finales ya quedó patente en el compromiso ante Escocia, donde otro servicio milimétrico del malagueño propició el gol de la victoria, refrendando su condición de líder indiscutible con 'Los Leones del Atlas'.

UN SALTO AÚN MAYOR

Y es que Brahim lidera el combinado nacional de moda, donde comparte el protagonismo con figuras consagradas de la talla de Hakimi, además de jóvenes revelaciones que vienen pisando fuerte como Ayyoub Bouaddi y Neil El Aynaoui. Sin embargo, su estelar irrupción con los Leones del Atlas —respaldada por la Copa de África firmada hace unos meses— y su condición de futbolista del Real Madrid elevan el listón al máximo; tanto su país como su cuerpo técnico esperan que dé un paso más hacia la excelencia. Así lo corroboró el propio seleccionador nacional, Ouahbi, al valorar el rol de su estrella: "Brahim Díaz es un jugador que fue el máximo goleador de la CAN. Juega en el Real Madrid, es un grandísimo jugador. Nos va a aportar mucho. Esperamos más de él porque es uno de los mejores jugadores", analizó el técnico, quien restó dramatismo a la presión recordando que el mediapunta ya acumula "dos asistencias en los dos primeros partidos".

UNA COMPETENCIA FEROZ

Sin embargo, el verdadero examen de madurez para el internacional marroquí llegará una vez concluya la cita internacional y deba reincorporarse a la disciplina blanca. Probablemente el lugar donde más dudas haya ahora mismo sea el suyo. En principio, Brahim tendrá que batallar por la demarcación de extremo derecho con futbolistas de la talla de Arda Güler, Bernardo Silva y Endrick; un abanico de estrellas mundiales que serían titulares en prácticamente cualquier otro club. A pesar del desafío que supone compartir vestuario con semejante arsenal ofensivo, el escenario no es nuevo para el mediapunta. Brahim ya ha demostrado en sus tres temporadas actuales en el Real Madrid estar plenamente habituado a convivir con la máxima exigencia, respondiendo con creces y un rendimiento inmediato cada vez que las rotaciones o las urgencias le han habilitado para saltar al césped.

José Mourinho, en su etapa como entrenador del Benfica. / HUGO DELGADO / EFE

En cualquier caso, el escaparate mundialista no solo está resultando crucial para Brahim Díaz. Tras dos temporadas grises a nivel colectivo, la cita internacional se ha convertido en un terreno de redención para gran parte de la plantilla blanca. Desde la distancia, José Mourinho —al igual que el resto del planeta fútbol— no pierde detalle de la evolución de sus futuros pupilos, quienes algunos confiesan ya haber hablado con él. Para Brahim y muchos otros, el Mundial no es solo el torneo de sus vidas, sino la primera piedra para convencer a un entrenador que exigirá el máximo desde el primer día de la pretemporada.