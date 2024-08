Las dudas de Ancelotti ante el Betis

En el Real Madrid no hay tiempo para el descanso. Después de viajar en el día a Las Palmas, vuelve a los entrenamientos en sesión vespertina en la que Ancelotti deberá pulsar el estado del equipo para recibir al Betis este domingo (21,30 h.). El italiano tiene mucho trabajo por delante después de lo visto en Las Palmas, donde hizo tres cambios y en el que solo Lucas Vázquez respondió a ese grado de confianza.

El medio del campo

Pese al buen encuentro del gallego en Gran Canaria, el italiano devolverá a Carvajal al lateral derecho tras el partido de descanso. Otro que regresará para recuperar el puesto es Rodrygo, un jugador poco estridente que demostró ante el equipo isleño que está en mejor momento que su compañero Vinicius, que anda desaparecido. Lo que está por ver es si Ancelotti lo mantiene o no en el once, aunque parece difícil que prescinda de la explosividad de un delantero tan determinante.

Las principales dudas se centran en el medio del campo. Una línea que no funciona. Tchouameni se empeña en mostrar su peor versión pese a su categoría, pero está siendo un freno en la creatividad del equipo. La otra es saber a quién elige para reemplazar a Bellingham. Contra el Valladolid eligió a Güler, y lo quitó cuando mejor jugaba. En Las Palmas se decantó por Modric, que estuvo muy lejos de su mejor versión.

Encontrar un sistema de juego

Ancelotti tiene poco donde elegir para el centro del campo con el inglés y Camavinga lesionados, acaso puede ser la oportunidad para un Dani Ceballos deprimido por la falta de visibilidad. Sus apariciones son residuales por lo que no extraña ese deseo de irse a su casa, en este caso el rival al que se enfrentarán los blancos mañana. Otra duda, aunque menor, es Mendy, que no aporta nada el fútbol del equipo aunque defensivamente es una roca.

Courtois, Militao, Rudiger, Valverde y Mbappé son los fijos que mantendrá en el once salvo contratiempo, y a los que ha puesto en todos los partidos que han disputado los blancos hasta la fecha. Pero Ancelotti necesita dar con la tecla táctica y para eso debe acertar con los once que elija y encontrar ese sistema que dé alas al juego individual de cada jugador, algo que hasta la fecha no ha conseguido.