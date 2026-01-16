El drástico consejo de Zidane para entrenar al Madrid: "Si no lo has entendido, no puedes durar en esta profesión"

Zinedine Zidane volvió a analizar su etapa al frente del Real Madrid y las claves para sostenerse en el banquillo de un club de máxima exigencia. Lo hizo en una conversación publicada en el canal de YouTube de Hamidou Msaidie (uno de sus ayudantes durante su etapa en el Madrid) en la que puso el acento en la gestión del vestuario y en la relación con los futbolistas.

El técnico francés defendió que el entrenador debe situarse al servicio del jugador como punto de partida para construir un equipo sólido. “En el Real Madrid, estábamos a disposición de los jugadores. Para mí, eso es lo que hace fuerte al equipo, estás ahí para el jugador. Si no lo has entendido, no puedes durar en esta profesión”, señaló en el programa 'Slowmotions talks'.

Zidane insistió en la importancia de transmitir cercanía y respaldo para que el mensaje cale dentro del vestuario. “Estamos ahí para apoyarlos; tienes que demostrar que estás ahí para ellos. Para que el vestuario acepte lo que quieres implementar, tenemos que caerles bien”.

La implicación de los futbolistas

En ese sentido, subrayó que la implicación de los futbolistas resulta clave en el día a día. “Si los jugadores no están de acuerdo con todo lo que se les da, los entrenamientos, todo eso... siempre faltará algo. Con nosotros, creo que lo disfrutaron mucho a todos los niveles”.

El exentrenador blanco también recordó el contexto en el que asumió el cargo, con la temporada ya avanzada y el equipo en dificultades. “Llegamos en un punto crítico. El equipo no estaba bien físicamente y solo tuvimos que inculcarles la idea de que necesitaban trabajar en equipo”.

Zidane explicó cómo aprovechó el calendario para intervenir de forma directa en la dinámica del grupo. “Recuerdo que teníamos tres semanas y no teníamos Copa de Europa, no teníamos la Copa solo LaLiga y teníamos tres semanas para trabajar. Durante tres semanas podíamos trabajar del lunes al siguiente partido. Nos reunimos con los cuatro capitanes y les dijimos lo qué quería de ellos y vería si ellos estaban comprometidos. Nos dimos cuenta de que necesitaban hacer cardio, coger gasolina".

A partir de ese momento, el técnico percibió un cambio inmediato en el ambiente. “Cuando aceptaron trabajar, se acabó, llegó la alegría. Les redescubrimos su motivación. Trabajo y alegría”.

Finalmente, destacó el peso que tuvo la preparación física en la reacción del equipo. “Los hicimos correr. El trabajo físico fue fundamental”. Unas declaraciones que llegan tras la destitución de Xabi Alonso, que sufrió problemas con los jugadores, y la llegada de Arbeloa.