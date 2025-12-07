Drama en el Madrid: ¡Militao se rompe otra vez!

El Real Madrid - Celta no podía arrancar de peor manera para el conjunto de Xabi Alonso pues en el minuto 21 Eder Militao ha caído fulminado tras medirse en un duelo con Durán. El defensa central del conjunto merengue se ha dejado caer con claros gestos de dolor tras notar un pinchazo en la parte posterior de la pierna izquierda.

Su compañero Thibaut Courtois ha conseguido conjurar el ataque de Durán en el mano a mano, pero el Bernabéu ya estaba en otra 'guerra' pues una vez más uno de sus centrales cae lesionado, y nada menos que en la semana en la que se mide al Manchester City en la Champions el próximo miércoles.

Antonio Rüdiger ha entrado en el terreno de juego por su compañero, casi sin calentar, mientras Militao se retiraba ayudado por dos integrantes del staff técnico madridista. Ahora está por ver cómo evoluciona y el diagnóstico definitivo de su nuevo contratiempo.

Como se recordará el defensa central brasileño ha vivido un auténtico calvario con las lesiones en las dos últimas temporadas al tener que recuperarse de sendas roturas del ligamento cruzado de la rodilla. La recuperación de un contratiempo tan grave lleva mucho tiempo y, habitualmente, lleva lesiones musculares asociadas posteriormente hasta que el futbolista es capaz de recuperar el equilibrio muscular y toda la potencia física.

De hecho, Militao se había recuperado recientemente de una lesión muscular de este tipo que sufrió en el amistoso de Brasil frente a Túnez el pasado mes de noviembre y que lo tuvo de baja en dos partidos.

Las lesiones de los defensas centrales se ha convertido casi en un mal endémico para el Real Madrid y Xabi Alonso se ve obligado a hacer auténticos equilibrios para contar con dos especialistas en esta demarcación. Sin ir más lejos, finalizó el partido frente al Olympiacos de la pasada jornada de la Champions sin centrales pues el que tenía disponible para ese duelo, Asencio se acabó lesionando.

Ahora, de cara al duelo frente al Manchester City, Xabi Alonso esperaba poder contar con Militao, Rüdiger y quizás Huijsen, y ahora está por ver si contará con algún especialista más al margen de Rüdiger y Asencio, para medirse a Erling Haaland.